Un passo importante verso il recupero del parcheggio Mongibello: dopo mesi di segnalazioni e confronto con i cittadini, il Comune di Palermo ha autorizzato formalmente l’installazione di cancelli per impedire l’accesso notturno all’area, contrastando fenomeni di degrado e insicurezza.

A farsi carico per prima della questione è stata la consigliera comunale Caterina Meli (Forza Italia), componente della Terza Commissione consiliare, che ha voluto portare il problema all’attenzione dell’organo consiliare competente. “Il parcheggio Mongibello non poteva continuare a essere fonte di disagio per i residenti. Ho scelto di sollevare il tema in Terza Commissione per dare finalmente una risposta concreta al territorio,” ha dichiarato Meli.

Il risultato è frutto di un’azione congiunta che ha visto la consigliera lavorare in sinergia con i colleghi della Terza e della Quinta Commissione consiliare, l’AMAT, la Polizia Municipale, l’Area del Patrimonio e gli assessorati alla Mobilità, al Traffico e al Patrimonio. Il nulla osta, rilasciato in data odierna dalla Capo Area Dott.ssa Carmela Agnello, autorizza l’installazione di cancelli che vietino l’accesso nelle ore escluse dalla regolamentazione della sosta, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti incivili e migliorare la vivibilità dell’intera zona.





Parallelamente, la consigliera Meli ha anche avanzato una proposta mirata a migliorare l’esperienza estiva nella zona balneare di Mondello. In una nota formale indirizzata all’AMAT e agli assessorati competenti, ha richiesto l’attivazione di una convenzione tra i parcheggi gestiti dall’azienda (Mongibello-Galatea e Salina) e gli esercenti locali, incluse le strutture ricettive. L’iniziativa punta a favorire una mobilità più sostenibile e alleggerendo la pressione del traffico nella stagione estiva.

“Dobbiamo essere pronti con soluzioni concrete. I parcheggi convenzionati possono diventare un’opportunità per i commercianti e per chi visita Mondello,” ha commentato Meli, auspicando l’apertura di un tavolo tecnico per definire tempi e modalità operative dell’accordo.

A completare il quadro di rinnovamento dell’area, è stato annunciato anche l’arrivo di nuovi impianti tecnologici per la gestione automatizzata della sosta. Il progetto prevede l’introduzione di sistemi avanzati di controllo, tra cui la lettura automatica delle targhe per consentire ingresso e uscita senza biglietti cartacei, riducendo così l’impatto ambientale. Il tutto sarà gestito da una centrale operativa remota tramite server cloud, permettendo un monitoraggio costante e l’eliminazione della necessità di personale fisso. Gli automobilisti potranno pagare la sosta con contanti, carte, abbonamenti o mobile payment.





L’investimento complessivo, pari a 6 milioni di euro, comprende non solo l’installazione ma anche tre anni di manutenzione full risk, con conclusione dei lavori prevista entro sei mesi dall’avvio del progetto.

“Questa è la dimostrazione che quando le istituzioni fanno squadra e ascoltano il territorio, i risultati arrivano. Continueremo a monitorare l’intervento fino alla completa trasformazione del Mongibello in un parcheggio urbano sicuro, efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini,” ha concluso Meli.

