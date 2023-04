Ente Parco delle Madonie: presente alla 47° edizione

del Coordination Committee Meeting Hateg Country Unesco Global

Geopark, in Romania, nel Geopark Internazionale di Țara Hațegului.

Sono stati ben 98 i rappresentanti europei provenienti da diverse

parti che hanno partecipato al meeting e dove, tra l’altro, si sono

tenuti incontri che ancor di più hanno modellato la filosofia del

concetto di Geoparco Unesco, permettendo di discutere su tutti i

documenti ufficiali correlati.

Intensa l’agenda dei lavori programmati nei cinque giorni che ha avuto

inizio con la riunione del Comitato consultivo Egn – Meeting nella

Casa del Geoparco e a cui si è dato seguito il giorno successivo, con

il meeting del Comitato di Coordinamento EGN.

L’apertura ufficiale dei lavori in plenaria, tenuta dal

vicecoordinatore della rete europea prof. Fassoulas, è stata così

ufficializzata e salutata dai rappresentanti della Contea di Hateg,

dal Sindaco di Hateg, dal Prefetto della Regione, dall’Università di

Bucarest e dal Comitato Romeno dell’Unesco che hanno espresso agli

ospiti, la loro strategia di Geoparco.

Ampio spazio di dibattito è stato dato anche alle relazioni di lavoro

presentate dal Presidente del Global Geopark Network Nikolaus Zourous

sui rapporti esistenti tra la rete GGN e a quella sull’Unesco –

Sezione Scienze della Terra e Geoparks.

Momenti di confronto e ampi dibattiti, hanno infine caratterizzato i

diversi gruppi di lavoro, ai quali hanno partecipato tutti i

rappresentanti europei che, guidati da facilitatori esperti sono stati

focalizzati su temi riguardanti la Cooperazione tra università europee

e geoparchi; Progetti di ricerca in partenariato e benefici per i

geoparchi; Volontari e ambasciatori Programma Geopark che guarda al

coinvolgimento dei giovani nella gestione e nello sviluppo del

geoparco; lo sviluppo di partenariati e di progetti locali per

rafforzare l’identità locale; EduGeoparc con Scuole, insegnanti e

studenti; Educazione inclusiva nei geoparchi; Geoparchi e turismo

lento; Interpretazione del patrimonio locale per turisti, visitatori,

scuole e popolazione locale.

In ultimo, grande interesse ha suscitato il workshop su “Geoparchi e

cooperazione universitaria – Ricerca e formazione per lo sviluppo

sostenibile”.

La sessione plenaria, si è così conclusa con l’approvazione del

prossimo meeting autunnale che si svolgerà in modalità online e con la

scelta del Geopark che ospiterà nella primavera del 2025, il 51°

meeting, individuato nel Geoparco Reykjanes UGGp, in Islanda.

Entusiasmo ed apprezzamento sono stati espressi dal Commissario

straordinario dell’Ente Parco S. Caltagirone che, ha partecipato con

il dirigente Peppuccio Bonomo nel Geoparco Internazionale Unesco Țara

Hațegului, sottolineando come il territorio delle Madonie, rimanendo

al centro dell’attenzione tra gli altri partner europei, debba

assumere un ruolo sempre più edificante nella costruzione di reti di

partenariato locali, nazionali e internazionali.

Nell’attesa del prossimo incontro programmato in primavera, – continua

– ciò che appare principale è l’opportunità da parte dei membri

dell’Egn, di sviluppare una migliore organizzazione interna e creare

contatti personali più stretti per conoscersi meglio e accrescere le

interazioni umane.

Questo darà modo – conclude – sulla base di quanto discusso in ambito

di “ Geoparchi e Cooperazione Universitaria. Ricerca e Formazione per

lo Sviluppo Sostenibile” di presentare i nuovi progetti, per

condividere buone pratiche e identificare possibili nuovi modelli di

sviluppo comuni.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.