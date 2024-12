“La realizzazione del Parco Letterario del Verismo, finanziato su mia proposta dalla Regione Siciliana, sarà un nuovo strumento che mira alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale dei luoghi che hanno dato i natali e l’ambientazione agli autori e alle opere del movimento letterario, come Giovanni Verga e Luigi Capuana”

La dichiarazione di grande soddisfazione è dell’On.le Andrea Messina (Assessore agli Enti locali e alla Funzione pubblica della Regione Siciliana) ed arriva dopo l’approvazione della “Finanziaria” votata sabato 28 dicembre dall’Assemblea Regionale Siciliana. Grazie a ciò è stato finanziato per la prima volta il Parco letterario del Verismo. Tre i Comuni calatini interessati: Vizzini (capofila), Mineo e Licodia Eubea. A tal proposito, l’assessore regionale Andrea Messina sottolinea che “il nuovo organismo voluto oggi colma anche un debito da parte delle istituzioni locali e regionali nei confronti di una storia e di un territorio ricco di risorse culturali e turistiche che tutti abbiamo l’obbligo di fare diventare strategie di crescita e sviluppo sociale ed economico”.

Alla soddisfazione dell’assessore Messina si aggiungono anche quelle dei tre sindaci calatini.

Il sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro: “E questo un ulteriore passo avanti per scrivere una pagina della nostra storia e delle nostre comunità. E’ una grande opportunità territoriale sia per fare rete fra Comuni e sia per promuovere ulteriormente il Verga e il Capuana, permettendo nel contempo a questi stessi territori di continuare a fare la storia.. Non è vero che le aree interne sono abbandonate: il vero spirito nasce da coloro che le amministrano, le governano e dalle popolazioni che tutti i giorni vivono questi territori dove è sempre forte la voglia di rinascita. Peraltro, il parco letterario è uno strumento di tutela del paesaggio e delle tradizioni, di quei luoghi e di quelle memorie che devono sopravvivere, non solo attraverso il patrimonio storico e culturale, ma anche attraverso la vita e le opere di dei grandi autori del Verismo, come Verga e Capuana, offrendo nel contempo ai visitatori una lettura del paesaggio e dell’identità culturale locale”.

Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta: “Siamo contenti del finanziamento ricevuto a beneficio dei comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea, perchè ci consentirà di poter coordinare ed organizzare le attività e le iniziative che scaturiranno, volte a promuovere questo movimento letterario che vede nei suoi massimi esponenti Luigi Capuana e Giovanni Verga. E poi, perché il Verismo merita più attenzione a livello nazionale, rispetto a quello che storicamente ha ricevuto. Infine, tale risultato corona pure un sogno della nostra amministrazione municipale”.

Il sindaco di Licodia Eubea, Santo Randone: “Il Parco Letterario del Verismo è uno stimolo a scoprire tutto quello che è lo straordinario patrimonio di questa parte di Calatino, dove scrittori come Giovani Verga a Vizzini e Luigi Capuana a Mineo hanno amato talmente tanto questi luoghi che hanno ispirato le loro parole.”.

Ad aver sempre creduto al Parco letterario del Verismo e alla sua importanza è sempre stato Paolo Ragusa, Consigliere comunale e già candidato sindaco della città di Mineo, con il quale l’assessore Messina ha condiviso la sua iniziativa: “L’unico modo per vincere la sfida della globalizzazione è quello di valorizzare le specificità locali. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere dato i natali ai padri del Verismo, Verga e Capuana, i quali hanno scritto pagine di letteratura valorizzando il territorio dei comuni di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea. Oggi abbiamo la possibilità di organizzare un sistema culturale integrato capace di fare crescere la conoscenza ma anche l’economia turistica locale”.









