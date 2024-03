La Giornata mondiale del Servizio Sociale è un’occasione per la professione di coinvolgere le reti e la comunità nella ricerca di un futuro comune. A Modica l’edizione 2024 coincide con l’avvio del progetto “Pari e ImPari” presso l’Istituto Giovanni Verga.

La Scuola Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica”, in occasione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale che quest’anno si celebra il 19 marzo 2024, ha deciso di celebrarla dando avvio a un importante progetto educativo presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Verga” di Modica.

Il progetto di public engagement dal titolo “Pari e ImPari: Laboratorio contro la violenza di genere per la promozione di stili educativi fondati sulla parità e l’uguaglianza” promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina in partenariato con la Scuola per Assistenti Sociali di Modica e l’Associazione “La casa delle Donne” di Ragusa.

Nel progetto saranno coinvolti 45 studenti delle classi quarte dell’indirizzo linguistico, economico sociale e scienze umane dell’Istituto. Gli studenti attraverso la realizzazione di laboratori di matrice socio-psico-pedagogico, avranno la possibilità di riflettere e sperimentarsi sui temi oggetto del progetto grazie agli interventi del dott. Paolo Cultrera – psicologo esperto in neuroscienze – e della dott.ssa Lisa Iudice – pedagogista e Presidente dell’Associazione La casa delle Donne.

L’evento, in programma per questo pomeriggio, prevede un breve momento di presentazione e di saluto iniziale, attraverso una dinamica di gruppo, secondo il modello della peer education. A questo farà seguito un approfondimento teorico sia sulle componenti neuroscientifiche del comportamento violento sia sulla dimensione del linguaggio di genere in prospettiva pedagogica. in particolare, si andranno a presentare agli studenti e alle studentesse quelli che sono i processi di stigmatizzazione basati sul genere presenti nel nostro linguaggio. Le attività si concentreranno poi sulla realizzazione di due momenti laboratoriali durante i quali le alunne e gli alunni saranno chiamati ad utilizzare le loro competenze digitali per la costruzione di una campagna di sensibilizzazione e promozione di stili educativi e linguistici fondati sul rispetto e sulla parità di genere.

“Questa giornata è di estrema rilevanza per la nostra Scuola, perché oggi la professione degli assistenti sociali è chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse per garantire il benessere – non a caso lo slogan di questa giornata è proprio buen vivir – dei bambini e dei ragazzi e di tutti gli adulti che si trovano a fronteggiare problemi di vita. Poter dare avvio proprio oggi al progetto è sinonimo di grande importanza sia per l’attività che la Scuola D’Alcontres porta avanti nel territorio ibleo sia per approcciare i ragazzi ad una tematica così delicata aiutandoli a costruire insieme un sogno di parità e uguaglianza. Tutto questo sarà possibile grazie alla straordinaria collaborazione e sinergia che la Scuola ha costruito con l’Associazione La casa delle donne, i quali hanno condiviso sin da subito la finalità e la rilevanza del progetto” ha commentato la dott.ssa Carla Belluardo, assistente sociale – docente tutor della Scuola e responsabile didattica del progetto.





