Il coordinamento Donne della Democrazia Cristiana ha partecipato alla manifestazione bipartisan di ieri pomeriggio, davanti Palazzo dei Normanni, affinchè nelle giunte comunali della Sicilia sia garantita una presenza di genere, con un minimo fissato almeno al 40 per cento.

“Abbiamo deciso di portare avanti una battaglia di civiltà che riguarda tutti quanti – dichiara il coordinamento Donne della DC -. La Democrazia Cristiana è un partito che vanta tantissime donne iscritte e sosteniamo che la soglia di rappresentanza di genere nei Comuni vada portata al 40%, con il recepimento della norma nazionale. Ieri pomeriggio tante militanti della DC siamo scese in piazza perchè sosteniamo e continueremo sempre a sostenere, per una piena realizzazione della democrazia, che la parità di genere in politica debba essere rispettata”.





Nella foto, una delegazione del coordinamento Donne della DC presente alla manifestazione bipartisan

