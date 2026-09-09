Il vicepresidente coordinatore dell’Unione insigniti della Repubblica della Regione Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, cav. Nicola Barretta, ha partecipato ai lavori del X° Convegno Nazionale Parlamento della Legalità, che si è svolto dal 4 al 6 settembre in Umbria presso Assisi e Nocera Umbra su invito del presidente del Parlamento della Legalità Internazionale cav. prof. Nicolò Mannino e del vice presidente dott. Salvo Sardisco.

Il percorso privilegiato con il PdLI e’ iniziato precedentemente il 26 giugno 2026 con la celebrazione del XXV anniversario di questa prestigiosa associazione a Monreale (PA): le due Associazioni hanno in comune il dialogo con le istituzioni e con tutte le realtà associative impegnate nella promozione dei principi costituzionali, contribuendo alla diffusione della cultura della pace, della legalità, dei valori fondanti della Repubblica Italiana e della trasmissione ai giovani dell’educazione al rispetto del prossimo e alla legalità.





Il cav. dott. Nicola Barretta ha ricevuto l’attestato di riconoscimento a firma del presidente del PdLI, con la seguente motivazione: “con profonda stima, per il costante zelo a favore di una cultura della vita manifestato nel servizio svolto con dedizione dando sempre quel supporto perché la dignità della vita si esprimesse al meglio”.

Il Cav. Dott. Nicola Barretta ha dichiarato: “è stato un grande onore ricevere questo riconoscimento e lo estendo a tutta l’associazione UIR APS”.

Questa sintonia di valori e di positiva fratellanza è foriera di positive attività, che saranno svolte nel breve futuro, dopo la firma del protocollo d’intesa fra UIR APS e PdLI, che è stato proposto dal Cav. Barretta diversi mesi fa al consiglio direttivo nazionale dell’ UIR APS.





Erano presenti numerose alte autorità civili, militari tra cui il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, il Sindaco di Nocera Umbra On.le Virginio Caparvi, il Sindaco di Palermo Com. Prof. Roberto Lagalla, il Procuratore Capo della Repubblica di Perugia dott. Fausto Cardella, il Prefetto Renato Cortese.

A Nocera Umbra è stata inaugurata una nuova Ambasciata “il respiro della bellezza” . Non sono mancati momenti ricchi di grande spiritualità, di riflessione, tra cui l’omaggio floreale di due mazzi di rose bianche alla tomba di San Francesco D’Assisi presso la Basilica Inferiore e la partecipazione alla messa presso la chiesa di Santa Maria Maggiore ove è esposto il Santo Carlo Acutis.

L’occasione, inoltre, è stata utile per un incontro fra il Cav. Dott. Nicola Barretta ed il presidente coordinatore Regione Umbria e componente del consiglio direttivo nazionale UIR cav. dott. Paolo Pani.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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