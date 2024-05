Il progetto “Welcome to Catania”, promosso dall’ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (a valere sul fondo dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2017) alla Direzione Famiglia e Politiche sociali del Comune di Catania, e gestito dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s, in partnership con Terra e Sole La Rinascita s.c.s. e ALS MCL Sicilia, e in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio – Sicilia ODV ET e MCL Sicilia, bandisce un avviso pubblico per la Misura B che prevede l’inserimento in famiglia attraverso l’individuazione di famiglie affidatarie disposte ad accogliere richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale per un periodo di 5 mesi.

Possono presentare domanda come “famiglia affidataria” i cittadini domiciliati o residenti nell’ambito territoriale sociale di Catania che sono cittadini italiani, residenti nel Comune e che siano coppie con o senza figli o persone singole.

Il profilo richiesto per diventare una famiglia affidataria è la disponibilità nella propria vita e/o nella propria casa all’accoglienza di un richiedente asilo o un titolare di protezione internazionale, mostrando sensibilità verso la vulnerabilità di persone con condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e riconoscendo l’importanza dell’alterità come punto di partenza per creare un mondo più inclusivo.

Alle famiglie affidatarie verrà fornita una dote di accoglienza pari a €2.450 per tutto il periodo del progetto, corrisposta su base mensile. Sia le famiglie con precedente esperienza sia quelle alla loro prima esperienza riceveranno una formazione specifica da parte del team del progetto.

Per candidarsi come “famiglia affidataria”, è necessario scaricare il modulo dal sito www.consorzioumanasolidarieta.it, compilarlo e inviarlo all’indirizzo email welcometocatania@consorzioumanasolidarieta.it.

Le famiglie che invieranno la propria adesione saranno contattate dal team del progetto per finalizzare l’affido, previa valutazione dell’idoneità. Per ulteriori dettagli, le famiglie interessate possono contattare il numero +39 327 054 4684.

Con questa iniziativa, Catania si pone all’avanguardia nell’accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo, offrendo alle famiglie locali la possibilità di fare la differenza nella vita di persone vulnerabili e di contribuire a costruire una comunità più solidale e inclusiva.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.