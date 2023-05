Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (ERSU) ha approvato un accordo di collaborazione con l’Ambulatorio Medico Universitario. L’Accordo viene varato con l’intento di agevolare gli studenti universitari e AFAM (Accademie di belle arti e Conservatori di musica) assistiti dall’ERSU nell’accesso al servizio sanitario nonché per sensibilizzarli su temi di carattere medico-sanitario.

L’AMU offre diverse opportunità a studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti e borsisti, nonché agli studenti stranieri: assistenza medica ambulatoriale multidisciplinare, medicina preventiva e supporto psicologico.

Il servizio offerto è (grazie alla convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”) del tutto gratuito, o in alcuni casi ottenibile mediante il pagamento del ticket stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale. Grazie all’Accordo si potrà anche godere del vantaggio che AMU offre agli studenti, in seguito a visita ambulatoriale, di una corsia preferenziale con tempi di prenotazione ridotti, in caso di necessità di ricovero o di approfondimenti diagnostici e strumentali presso il Policlinico di Palermo.

L’Ambulatorio medico universitario e l’ERSU porteranno avanti anche la promozione di campagne di prevenzione – in particolare contro l’obesità e il fumo – in favore dell’attività sportiva, della donazione di sangue e degli organi, nonché in progetti di ricerca sulle malattie sessualmente trasmesse.

Il professor Marcello Mezzatesta, responsabile dell’AMU, evidenzia come “con l’importante iniziativa che parte oggi con ERSU Palermo le Istituzioni universitarie rilanciano nei confronti dei giovani, l’impegno nel campo della prevenzione sanitaria, consentendo anche agli studenti universitari di avere maggiormente cura della propria salute attraverso procedure semplificate che gli consentano di rendere compatibile lo studio universitario, anche fuori sede, con il percorso di studi talvolta tanto impegnativo da fare trascurare la propria salute.”

Il Presidente ERSU Palermo, Michele D’Amico, sottolinea invece che “la cura della persona, la prevenzione, la consapevolezza dei protocolli igienici e sanitari tra i giovani, possono consentire di migliorare la qualità della loro vita, cercando di assicurare una salute al riparo sempre più da problemi sanitari in quanto limitabili rispondendo a campagne di prevenzione e di informazione. Il nostro impegno – conclude il presidente Michele D’Amico – non è quindi solo di garantire la borsa di studio a tutti gli studenti, il posto letto e la ristorazione, ma anche partecipare al benessere dei ragazzi e delle ragazze, a partire dalla loro salute, del nostro bacino d’utenza”.

