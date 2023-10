Your browser does not support the video element.

Parte Domenica 22 Ottobre 2023 a Palermo la nuova stagione della Piccy Academy.

Piccoli modelli sono pronti a prepararsi per la nuova e competitiva stagione delle passerelle, campagne pubblicitarie e collaborazioni social media per il settore Baby/Kids/Teens.

Questo nuovo anno formativo parte con il piede giusto, con nuove partnership strategiche a vantaggio di piccoli modelli siciliani che avranno l’opportunità di vivere esperienze uniche.

Fiducioso anche il Presidente Sal Di Betta.

“ Siamo tornati in forma dopo questo triennio 2020/2023 abbastanza complesso per i fattori legati al distanziamento sociale causato dalla pandemia, la nuova stagione ci metterà alla prova per arrivare agli obiettivi prefissati e riprendere da dove ci siamo lasciati”.

La Piccy Academy seleziona piccoli modelli dai 6 mesi ai 17 anni d’età con tre sedi di rappresentanza per la Sicilia, Palermo, Catania ed Agrigento.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.