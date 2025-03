Palermo 7 marzo 2025 – Una staffetta partigiana in tre tappe verso il 25 aprile e il 1° maggio. Inizia con la prima tappa di lunedì 10 marzo a Corleone e continua con le due tappe di San Giuseppe Jato e Piana degli Albanesi, la staffetta che infine toccherà Palermo per la festa di Liberazione del 25 aprile e Portella della Ginestra per la festa dei Lavoratori.

È la prima staffetta che si realizza in Sicilia e richiama le staffette antifasciste della Resistenza, impegnate nella lotta di liberazione.

La “Staffetta Partigiana per i diritti e le libertà” è promossa dai due circoli Anpi “Placido Rizzotto” di Corleone e “Portella della Ginestra” di Piana degli Albanesi, San Cipirello e San Giuseppe Jato e dall’Anpi provinciale, con la partecipazione di Cgil Palermo, Acli Palermo, Libera, Arci, Centro Pio La Torre, Camere del Lavoro locali e con il patrocinio dei comuni di Corleone, San Giuseppe Jato e Piana dei Albanesi.

La prima tappa coincide con il 77° anniversario dell’uccisione mafiosa di Placido Rizzotto, il segretario della Camera del Lavoro di Corleone che aveva guidato le lotte contadine dopo aver militato nelle brigate partigiane a Roma.

Ed è a Corleone che inizia il percorso della staffetta attraverso alcuni luoghi simbolo dove sarà ricordato l’esempio di Rizzotto e degli altri partigiani del corleonese, impegnati nella lotta di liberazione in Sicilia, continuata nel secondo dopoguerra con la lotta contadina e operaia.

L’appuntamento lunedì è alle ore 16 alla Camera del Lavoro “Placido Rizzotto”, in via Bernardo, 7. Partendo dalla sede della Cgil sarà anche l’occasione per dare il via alla campagna referendaria per i quesiti su lavoro e cittadinanza. Sul posto interverranno: Caterina Pollichino segretaria della Camera del Lavoro, Angelo Rizzotto, nipote di Placido e Ottavio Terranova, presidente Anpi Palermo.

Subito dopo, la staffetta si dirigerà in via Bentivegna, davanti al grande murale col volto del capo dei Fasci dei lavoratori Bernardino Verro. Sul marciapiede di fronte al murale, si trovano le pietre d’inciampo della memoria che la Cgil Palermo ha voluto dedicare ad attivisti antimafia e a partigiani della Resistenza. Qui interverranno: Fausto Melluso, Arci Palermo, Pippo Cipriani, direzione Legacoop Sicilia occidentale e Cosimo Lo Sciuto, segretario Fillea Palermo.

Terza sosta alla Villa Comunale, davanti al cippo in memoria dei sette Partigiani corleonesi, dove prenderanno la parola Salvatore Di Miceli, presidente Anpi Corleone, Antonella Sanzio, segretario circolo Italia Cuba e Dino Paternostro, responsabile dipartimento Archivio e memoria storica Cgil Palermo.

Ultima destinazione: l’aula consiliare “Bernardino Verro”. Dopo i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi di Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro Pio la Torre, Francesco Todaro presidente Acli Palermo e Mario Ridulfo, segretario generale della Cgil Palermo.

La staffetta ripercorre i luoghi della nostra Resistenza contro la mafia che ne ha condizionato lo sviluppo. Territori segnati dalle lotte dei fasci siciliani dei lavoratori, dalle lotte sindacali per l’occupazione delle terre, che hanno avuto sempre un forte valore democratico e dove oggi ci si continua a battere per un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla giustizia sociale, sui diritti, sul lavoro. Una staffetta anche per la pace, contro tutte le guerre.

La prossima tappa sarà il 27 marzo a san Giuseppe Jato e la terza a Piana degli Albanesi il 5 aprile. Nel corso della staffetta saranno ricordati tutti partigiani dei territori interessati che si sono impegnati nella lotta di liberazione al fascismo.





