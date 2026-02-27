Un folto e interessato pubblico ha partecipato mercoledì pomeriggio a Monreale al convegno di studi organizzato dall’Accademia Siculo-Normanna in collaborazione con la locale Pro Loco sulla figura e l’attività parlamentare del senatore Calcedonio Inghilleri, in occasione del centenario della sua scomparsa.



All’evento, che si è svolto presso la “Casa della Cultura Santa Caterina”, hanno preso parte in rappresentanza dell’amministrazione comunale il sindaco Alberto Arcidiacono, il suo vice Riccardo Oddo e l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi.

Dall’unità d’Italia ad oggi, Calcedonio Inghilleri (1836-1926) è stato l’unico monrealese a far parte del Senato; oltre che per la sua lunga attività politica, è ricordato anche come magistrato e giurista di alto profilo. Nel corso della sua carriera è stato instancabilmente impegnato in numerosi e rilevanti incarichi pubblici per giungere sino ai vertici del Consiglio di Stato, dove ha rivestito la carica di presidente onorario.



Durante i lavori del convegno, la relatrice Amelia Crisantino ha tracciato la biografia del parlamentare e si è ampiamente soffermata sulla realtà di Monreale tra la fine dell’Ottocento e il primo ventennio del secolo scorso: un’epoca complessa in cui nella cittadina normanna era tutt’altro che trascurabile la presenza pervasiva e condizionante della “prima mafia”, su cui c’è ancora molto da indagare.



Nel corso della manifestazione, a cui il Senato della Repubblica ha concesso il patrocinio, è stato consegnato il diploma honoris causa dell’Accademia Siculo-Normanna al marsigliese Gilles Del Pappas, autore di spicco della letteratura noir contemporanea: «Oltre ad essere uno scrittore interessante e di grande valore – ha affermato il docente universitario Antonello Velez – Del Pappas va apprezzato perché è uno di quegli uomini che costruiscono ponti: fra le culture, fra le arti, fra le generazioni».



Luogo: Casa della Cultura Santa Caterina , Corso Pietro Novelli, 5, MONREALE, PALERMO, SICILIA

