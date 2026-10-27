Si è svolto sabato 24 ottobre, nella sede provinciale del Movimento Partiamo da Qui, in via Liguria 1 a Messina, un incontro con l’onorevole Tommaso Calderone, riferimento in Sicilia di Futuro Nazionale. All’incontro hanno partecipato il Presidente del Movimento Avv. Ninni Petrella, il Reggente del Circolo di Messina Dott. Franco Tiano e alcuni esponente del Movimento, tra cui iscritti e sostenitori.

Al centro del confronto, le prospettive di collaborazione sui temi culturali, sociali e politici che interessano Messina e la sua provincia. L’incontro ha posto le basi per un dialogo programmatico volto a valutare possibili convergenze politiche ed elettorali, anche in vista dei prossimi appuntamenti regionali.





Il percorso richiederà ulteriori approfondimenti e potrà svilupparsi, nel rispetto delle reciproche identità, attraverso l’individuazione di obiettivi condivisi e proposte concrete per il territorio. La stima reciproca, la sintonia emersa e la disponibilità al confronto costituiscono il punto di partenza dell’interlocuzione, senza anticipare decisioni che matureranno nei successivi passaggi politici.

«La credibilità di un progetto politico si misura nella coerenza tra i principi che sostiene e le scelte che compie – dichiara il presidente del Movimento, avv. Ninni Petrella –.È su questa serietà che si possono costruire rapporti politici solidi e duraturi».





Partiamo da Qui si riconosce nei principi di una politica liberale, identitaria e attenta alle esigenze sociali dei cittadini, sui quali individua elementi di condivisione con i valori espressi dal generale Roberto Vannacci.

«Un circolo ha valore se riesce a dare continuità alla presenza sul territorio, anche al di fuori degli appuntamenti elettorali – afferma il reggente del Circolo di Messina, dott. Franco Tiano –. La fiducia si costruisce anche attraverso la responsabilità quotidiana».

La sede provinciale del Movimento, in via Liguria 1, sarà uno spazio di collaborazione con l’onorevole Calderone e di confronto sul territorio, aperto a quanti vorranno contribuire alla costruzione di idee e progetti comuni.

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