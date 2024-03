La Pasqua è la festa della resurrezione di Gesù e per celebrarla e viverla in famiglia o con amici, in tantissimi sono alla ricerca di manifestazioni e luoghi da visitare in tutta la Sicilia.



Allora perchè non passarla a Cefalù all’insegna della Bellezza? Perdersi tra i vicoli della cittadina normanna, godersi il sole al mare e infine lasciarsi affascinare dall’imponente bellezza della Cattedrale di Cefalù con i suoi Mosaici appena restaurati, salendo sulle Torri, ammirando il panorama dai tetti, per poi scoprire gli autentici tesori conservati nelle sale del museo, respirare la storia di un luogo unico e fare una breve pausa tra le colonne del chiostro. Avrai anche la possibilità di visitare l’Osterio Magno, con la sua area archeologica e ammirare la mostra Trame e colori per la Liturgia.

La Cooperativa Il Segno sono pronti ad accoglierti e ad accompagnarti in questo viaggio unico nella storia e nella bellezza. I percorsi di visita della Cattedrale di Cefalù saranno regolarmente aperti a Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per info e prenotazioni visita il sito visitduomocefalu.it o chiama i numeri 0921 926366 / 350 0081587.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.