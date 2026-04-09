In 74 uffici postali della provincia di Palermo è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. L’iniziativa è stata presentata oggi a Ficarazzi, alla presenza del sindaco Giovanni Giallombardi e di alcuni rappresentanti aziendali e rientra nel progetto Polis di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide in circa 7mila comuni con meno di 15mila abitanti.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni inclusi in Polis possono aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto, presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio facendone richiesta. I risultati fin qui raggiunti confermano l’efficacia del progetto: gli uffici abilitati in Italia sono oltre 6.500 e, complessivamente, sono stati rilasciati quasi 200.000 passaporti.





“La presenza di Poste Italiane nel comune di Ficarazzi si rafforza grazie agli ulteriori investimenti in servizi ad alto valore per i cittadini, frutto di una collaborazione sinergica con le istituzioni locali. Il nuovo servizio passaporti, unitamente all’ammodernamento dell’ufficio postale e all’installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, sono esempi concreti di vicinanza al nostro territorio” – dichiara il sindaco di Ficarazzi Giovanni Giallombardo.

“I nostri uffici postali offrono un ulteriore supporto concreto alla vita quotidiana dei cittadini e anche gli abitanti dei piccoli centri della provincia di Palermo potranno usufruire di un importante servizio che si aggiunge a quelli già presenti nei nostri uffici postali coinvolti nel progetto Polis” – dichiara la direttrice della sede di corso Umberto I, Lia Caronia.





Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice. Basta consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, la ricevuta di pagamento per il passaporto ordinario della somma di 42,70 euro e contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisogna consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica degli uffici postali abilitati, è l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) e inviare poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Luogo: FICARAZZI, PALERMO, SICILIA

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