In occasione dell’arrivo dell’autunno il Gruppo Passione… auto e moto d’epoca Palermo e il Gruppo 500 e 126 Palermo sta organizzando una bellissima passeggiata per mostrare le proprie auto e moto d’epoca in una domenica fantastica e piena di colori… Le auto si raggrupperanno in due diversi punti della città di Palermo (Piazzale Giotto e Foro italico) per poi unirsi in un corteo per raggiungere il borgo marinaro di Porticello percorrendo le strade lungo la costa Palermitana…

Successivamente arrivati al posto indicato le auto sosteranno nei pressi del Bar Gelateria IL PANFILO di Porticello dove ci sarà una ricca colazione… in tarda mattinata le auto percorreranno tutta la costa per passare da Aspra dove ci sarà un’altra piccola sosta per poi rientrare alle località d’origine…

Gli organizzatori Padalino V. – Mirto G. – Amatuzzo V. ringraziano e salutano tutti coloro che parteciperanno alla passeggiata…





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.