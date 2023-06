Catania, maggio 2023 – Con l’arrivo della bella stagione arriva anche la voglia di un dolce rinfrescante e goloso. Dall’esperienza dolciaria della pasticceria siciliana Tomarchio (https://www.tomarchio.eu/) e da un’idea di Angelo e Francesco, terza generazione della famiglia Tomarchio, nasce Jilatu, il gelato artigianale con ingredienti 100% naturali, senza emulsionanti, coloranti o aromi artificiali aggiunti. Alla base di Jilatu ingredienti selezionati e la manualità di esperti mastri gelatieri. Inoltre, nell’ottica di proporre sempre un gelato fresco e di altissima qualità, l’assortimento dei gusti alla frutta segue la naturale stagionalità delle materie prime.

Due formati a disposizione: quello da 250 ml per un consumo individuale, da gustare in casa o durante un bel picnic all’aperto, magari in riva al mare. La confezione da 1 litro invece per la convivialità di un consumo in famiglia o tra amici. Tanti deliziosi gusti da assaggiare: i classici, dall’iconico tappo argento e i gourmet dal tappo oro.

Il gusto più richiesto? Quello Tortina, firma inconfondibile di Tomarchio. Una morbida crema con pezzetti di Tortina, la merenda tra le più apprezzate da generazioni di siciliani.

Ce n’è per tutti i gusti: dalle creme alla frutta di stagione

Tra i gusti dal tappo argento, quelli più classici, troviamo il gusto Caffè dall’aroma intenso dell’autentico espresso italiano. Realizzato attraverso un’infusione (della durata di 72 ore) di una miscela arabica che trasferisce alla panna tutti gli aromi e il gusto deciso del caffè, mantiene il suo caratteristico colore bianco grazie alla particolare tecnica con il quale viene prodotto. Nocciola, realizzato solo con nocciole di Giffoni I.G.P.; Fiordilatte, preparato con autentica panna fresca e latte italiano appena munto “Alta Qualità”; gusto Crema Pasticcera, un’antica ricetta dal sapore intramontabile: cremoso gelato preparato con latte e uova fresche, con aggiunta di infuso alla cannella e scorze di limone siciliano. E poi ancora i gusti Cioccolato, Stracciatella Modicana e Mandorla, quest’ultimo realizzato con Mandorle 100% siciliane. Tra i prodotti dal tappo dorato invece il Pistacchio Siciliano, realizzato con pistacchi 100% siciliani, per un sapore unico, intenso e persistente e Mango, per una merenda più esotica.

Tutte le varianti alla frutta, come il Limone, fatto esclusivamente con agrumi siciliani, e il gusto Fragoline di Bosco, prodotto con fragole raccolte direttamente alle pendici dell’Etna, contengono frutta fresca e sono quindi privi di latte e lattosio, adatti agli intolleranti e ai vegani. Jilatu non è un prodotto certificato gluten-free, tuttavia tutti i gusti – fatta eccezione per quello alla Tortina – sono tutti adatti agli intolleranti al glutine.

Dove si può comprare Jilatu? I gelati Tomarchio si possono trovare all’interno dei quattro punti vendita nel territorio catanese: a Misterbianco (CT), in Via Corso C. Marx 164, in Via V. Giuffrida 176/E a Catania, ad Aci S. Antonio (CT) in Via Sant’Onofrio 17 e a Gravina di Catania (CT) in Via Gramsci 34.

