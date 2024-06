Con l’appuntamento di martedì 18 giugno a Palermo, presso la sede di MAG Master Academy Antonino Galvagno, proseguono le gare regionali della seconda edizione di Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria ideata da Molino Dallagiovanna in collaborazione col maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica. In palio il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2026”, volto ufficiale del Molino per la pasticceria in Italia e nel mondo. Anche in questa edizione media partner è il Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale in Italia nel settore Wine Travel Food.

I 108 pasticceri, selezionati tra gli oltre 300 professionisti che da gennaio ad aprile hanno fatto richiesta di partecipazione sul sito del Molino, si stanno sfidando nelle 9 gare regionali in programma da maggio a ottobre in tutte le zone d’Italia. In ogni tappa ci sono 12 pasticceri che si sfidano sulla preparazione di una Crostata moderna da forno da realizzare senza l’utilizzo di frutta fresca e creme da frigorifero.

I migliori tre pasticceri di ogni tappa regionale si qualificano per una delle 3 semifinali che si svolgeranno in una rinomata località sciistica nel prossimo inverno. In alta quota la sfida si sposterà sul Bignè dinamico da condividere. La fase finale, a cui accederanno i migliori 3 di ogni semifinale, si dividerà in due momenti: il primo a giugno 2025 in CAST Alimenti, la Scuola dei mestieri gastronomici di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni, il secondo a settembre 2025 presso la sede del Molino in occasione della Festa dei Granai. In CAST Alimenti i 9 pasticceri finalisti dovranno realizzare un lievitato sfogliato; al Molino, invece, l’ultima sfida consisterà nella valutazione del panettone con impasto al cioccolato che dovrà essere realizzato solo con lievito madre vivo e senza creme siringate all’interno. Vietato l’uso di semilavorati o mix per grandi lievitati.

A giudicare i concorrenti in gara è una giuria qualificata composta da esperti, blogger e giornalisti del settore, tra i quali rappresentanti del Gambero Rosso. In occasione delle tre semifinali, alla giuria di esperti si affiancherà una giuria popolare. A partecipare in qualità di giurato, a partire dalle semifinali, anche il testimonial della Pastry Bit Competiton Leonardo Di Carlo.



Per maggiori informazioni sul regolamento si può accedere al sito di Molino Dallagiovanna nella sezione dedicata all’iniziativa (https://www.dallagiovanna.it/pastry-bit-competition-2).



Ecco le fasi della seconda edizione di Pastry Bit Competition:





Le 9 gare regionali – dal 21 maggio al 29 ottobre 2024

• 21 maggio: Puglia – Capurso (BA) presso Francesco Lavermicocca Arredamenti

• 12 giugno Lazio – Pomezia (RM) presso Mega Dolciaria

• 18 giugno Sicilia – Palermo presso MAG Master Academy Antonino Galvagno

• 25 giugno Marche – Macerata presso Tombesi

• 2 luglio Campania – Pozzuoli (Na) presso ME.PA Alimentari

• 17 settembre Toscana – Campi Bisenzio (FI) presso Carra Distribuzione

• 1 ottobre Veneto – Due Carrare (PD) presso LM Alimentare

• 22 ottobre Emilia Romagna – Forlì presso Coap

• 29 ottobre Piemonte – Mazzè (TO) presso Rossetto

Le 3 semifinali – inverno 2025



Finale 1^ fase in CAST Alimenti – giugno 2025

Finale 2^ fase presso Molino Dallagiovanna – settembre 2025





