Il futuro dei piccoli comuni sarà l’argomento del convegno che si terrà sabato 9 marzo 2024 alle ore 11:00 nella Cripta di S. Ippolito, in Piazza Scaffidi a Patti (ME), organizzato dall’Ing. Anna Sidoti, Responsabile Sviluppo Istituto Milton Friedman nel comune di Patti e nelle zone dei Nebrodi.

Oggi si parla molto della ripopolazione dei piccoli comuni ma non si propongono le condizioni affinché questo avvenga. Sanità, scuole e infrastrutture per garantire i collegamenti: queste alcune delle condizioni di ripopolamento dei piccoli territori. In occasione del convegno si metteranno in luce le criticità locali proponendo azioni di sviluppo mirate, sostenibili e fattuali.

I Saluti di apertura saranno affidati all’ing. Anna Sidoti e coordinerà l’evento Ninni Petrella, Advisor e Responsabile dell’Istituto Milton Friedman per la Regione Sicilia e Coordinatore Nazionale delle Regioni.

Intervengono: Giuseppe Cacioppo Sindaco di Sambuca di Sicilia (AG), Giuseppe Ferrarello Sindaco di Gangi (PA), Don Franco Pisciotta Parroco Emerito, Giuseppe Trombino Docente di urbanistica.

Soddisfatto il Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Alessandro Bertoldi per l’impegno dell’Ing. Anna Sidoti e dei Responsabili delle altre province coordinate dall’Advisor Ninni Petrella.

Come raggiungere la sede del convegno: in auto, uscire allo svincolo autostradale di Patti e seguire le indicazioni per il centro. La sede si trova di fronte al municipio.

Ingresso libero





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.