IL PD presenta un nuovo pacchetto di otto atti tra mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni al

consiglio comunale.

Il gruppo consiliare del PD presenta due mozioni: nella prima impegna l’amministrazione a

sostituire i corpi illuminanti classici con quelli a LED; a fare un censimento delle zone non coperte

da illuminazione pubblica ed installare quindi gli stessi laddove mancanti e a sostituire eventuali

corpi illuminanti danneggiati o non funzionanti. Nella seconda invece la impegna a riattivare il

parcheggio scambiatore di Via Elorina, a dotare i parcheggi scambiatori di Via Elorina e Via Von Platen

di navette da e per Ortigia che operino anche in orario notturno, a modificare gli accordi con SAIS

garantendo più frequenze e corse in orari successivi rispetto a quelli praticati

Chiede la convocazione di una adunanza aperta, rivolgendo invito a partecipare a tutti i soggetti

coinvolti nel territorio, in cui si possa fare un serio e documentato bilancio di come sia andata la

stagione estiva dal punto di vista economico e culturale: dall’accessibilità delle spiagge alla

fruizione dei beni culturali comunali, dall’impatto degli eventi pubblici e privati (specie se

sovvenzionati dal Comune) svolti nel territorio alla tassa di soggiorno.

Presenta, inoltre, cinque interrogazioni su un ventaglio di problemi cittadini: viabilità in Via Tisia,

stato e gestione del Parco Robinson e del Doggy Park in Via Piazza Armerina, progetti realizzabili

con Agenda Urbana, prospettive di progettazione con i fondi FUA e screening reale dello stato dei

fondi PNRR con focus sui progetti già realizzati e quelli che rischiano di saltare a causa della

possibile decurtazione.

Un impegno a tutto campo del Partito democratico in Consiglio comunale su svariati temi di diverso

tipo ma con il fine unico di intraprendere azioni che migliorino sensibilmente la qualità della vita

della città e fare una programmazione realmente utile per Siracusa.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.