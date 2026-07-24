Saranno il sole e l’azzurro del mare a fare da sfondo alla presentazione del libro di Domenica Barbera “Quando la luna non vide più il mare”, in programma alle 9.30 di sabato 25 luglio nella Biblioteca Comunale “Pino Fortini” di Isola delle Femmine.

Intensa la narrazione familiare che ci propone l’autrice, capace di esplorare i dolori della guerra custoditi tra le mura domestiche, raccontandoli con lo stile delicato che la contraddistingue. Uno straordinario affresco delle conseguenze della guerra dal punto di vista di chi l’ha subìta, le donne, le famiglie, il popolo.

Promossa e organizzata dalla Pro Loco Isola delle Femmine, la giornata si inserisce nella rassegna “Colazione con l’autore” che sta offrendo momenti di incontro e confronto con autori siciliani che raccontano con un taglio particolare la nostra terra.

A aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso, e di Carmela Di Liberto, presidente della Pro Loco di Isola. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Gilda Sciortino.









Luogo: Biblioteca Comunale “Pino Fortini”, Via Palermo, 59, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.