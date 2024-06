Un’altra risorsa importante per il Movimento Politico “Partiamo da qui” di Ninni Petrella che si arricchisce di un professionista brillante e interessato al bene del territorio. Si tratta del quarantenne Giuseppe Formica, conosciuto dalla comunità come Peppe Formica, candidato in qualità di Consigliere Comunale alle amministrative del Comune di Rometta l’8 e il 9 giugno 2024 nella lista del candidato a Sindaco Melania Messina.

L’affinità tra Peppe Formica e il Movimento Politico “Partiamo da qui” si fonda sui valori condivisi: impegno, dedizione e lealtà tra le persone, tutela e promozione della cultura del territorio, sviluppo e potenziamento delle risorse locali, attenzione all’educazione dei giovani alla cultura politica e, soprattutto, la concezione di una politica intesa come un organismo sinergico e connesso al territorio, una politica della fiducia, dei fatti e dell’ascolto, che possa diventare un reale strumento per tutta la comunità.

«Conoscendo il valore di Peppe Formica, il suo ingresso nel Movimento non poteva essere evitato e questo mi riempie di orgoglio. A nome di tutto il Movimento, con grandissima soddisfazione, do un benvenuto ufficiale all’amico Peppe Formica, candidato alle amministrative del Comune di Rometta che sosterremo come gruppo. Svolgerà di certo un ottimo lavoro nel ruolo di Consigliere Comunale portando avanti le istanze condivise nell’interesse del territorio – così il Presidente Ninni Petrella.

Giuseppe Formica, con una lunga attività in politica, è vicepreside del Liceo Collegio Sant’Ignazio di Messina, insegnante di diritto e consulente legale per enti e aziende. Si occupa, inoltre, di istruzione e formazione professionale, di volontariato e servizi socioassistenziali.

«Dico sempre che per dare l’esempio bisogna essere l’esempio. Sono cresciuto in politica e grazie alla mia esperienza oggi posso dire di poter dare qualcosa di importante e reale al territorio. Prima di essere candidati siamo cittadini e questo è un concetto fondamentale che non dovremmo mai dimenticare. Lealtà, rispetto e dedizione. Queste sono parole importanti sulle quali costruisco i miei rapporti con le persone e, come insegnante, cerco di trasmettere ai miei ragazzi. Ringrazio il Presidente Ninni Petrella e tutto il Movimento “Partiamo da qui” per l’accoglienza. Tengo inoltre a ringraziare il candidato Sindaco Melania Messina, tutta la mia famiglia e nello specifico mia moglie per il supporto continuo» così dichiara Peppe Formica.





