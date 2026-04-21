Sarà inaugurata giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18.30, presso l’Osterio Magno di Cefalù (PA), la mostra “Per Grazia Ricevuta. Gli ori della pietà popolare”, curata dalla Cooperativa Sociale “Il Segno” in collaborazione con il Museo Diocesano Diffuso e l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiali della Diocesi di Cefalù.

L’esposizione, all’interno della storica struttura dell’Osterio Magno raccoglie una selezione di preziosi manufatti provenienti da alcune comunità parrocchiali del territorio diocesano – Cefalù, Gratteri, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana e Petralia Sottana – offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente su una tradizione profondamente radicata.





Gli ex voto in Sicilia rappresentano infatti una delle espressioni più vive e antiche della religiosità popolare: testimonianza di un dialogo intimo tra l’uomo e il divino, nati dal bisogno di protezione e dal desiderio di rendere grazie per un dono ricevuto. Nel corso dei secoli, questa tradizione, che affonda le proprie radici in epoche antichissime, ha saputo intrecciare sacro e profano, restituendo un racconto fatto di fede, speranza e memoria collettiva.

Attraverso forme, materiali e simboli, gli ex voto custodiscono storie di guarigioni, pericoli scampati e momenti decisivi dell’esistenza personale e di una comunità. Tra le immagini più ricorrenti spicca il cuore d’argento, spesso inciso con la sigla P.G.R. (“Per Grazia Ricevuta”), emblema universale di devozione e riconoscenza.





Una mostra tutta da vivere per comprendere il valore profondo di questi oggetti: non semplici testimonianze artistiche, ma tracce vive di esperienze umane, capaci di evocare emozioni, credenze e identità condivise.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. L’ingresso, incluso negli Itinerari di visita della Cattedrale di Cefalù, è gratuito per i residenti nei comuni della Diocesi di Cefalù.

Per informazioni è possibile visitare il sito visitduomocefalu.it, oppure scrivere a info@duomocefalu.it e chiamare il numero 0921926366.

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