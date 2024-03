Sabato 9 marzo, alle ore 21, nel Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati, in via Dello Stadio 19, ci sarà il terzo appuntamento della rassegna Jazz@Theater il concerto ‘B-D-C Reunion’, promossa dall’associazione Musikante.

Antonio Petralia, presidente dell’associazione Musikante e promotore della rassegna sottolinea: “In questo palcoscenico si esibiranno nuovamente tre musicisti di altissimo livello che si sono distinti nella scena musicale jazz a livello europeo, suggellando la loro reunion ”.

Il trio Bonafede, Deidda, Cafiero ritornano a suonare insieme . Dopo quasi 30 anni dall’ultimo concerto, (era il 1995) il pianista Salvatore Bonafede, il bassista Dario Deidda e il batterista Mimmo Cafiero si riuniscono per riproporre il loro celebre trio degli anni ’90. Durante quel periodo, il gruppo ha partecipato a numerosi concerti e festivals in Italia, Slovenia, Svizzera e in Belgio, dove, tra l’altro, hanno registrato e pubblicato il loro album “Live in Brussels”, distribuito in tutto il mondo dalla casa discografica “Splasc(h) Records.

Attraverso l’uso di dinamiche, sfumature e variazioni ritmiche, il trio riesce sempre a trasmettere grandi emozioni durante le interpretazioni estemporanee delle composizioni affrontate.

La platea sarà ammaliata dalla loro musica che spazierà da brani del loro repertorio a musiche originali.

Cafiero sottolinea: “Tra noi esiste una magia e interazione speciale per cui ancora non abbiamo deciso cosa suoneremo, ma cercheremo di ricreare l’atmosfera che solamente il jazz sa creare”.

Per informazioni e prenotazione al numero 345.7447035





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.