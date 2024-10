C’è grande attesa per la presentazione del volume Lilibeo e il Mare. Il Museo archeologico regionale di Marsala (a cura di E. Caruso, M.G. Griffo, Palermo 2024), che si svolgerà martedì 15 ottobre, alle ore 17.30, nella sala conferenze Maria Luisa Famà del Museo Lilibeo. Un evento speciale, per il quale è stata predisposta anche una diretta Facebook, che si potrà seguire al link https://www.facebook.com/parco.lilibeo dalla pagina del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, per consentire la partecipazione ai tanti interessati che risiedono altrove, tra cui alcuni autori del volume. Una tappa importante nella storia del museo, a quarant’anni dalla pubblicazione di Lilibeo. Testimonianze archeologiche dal IV sec. a.C. al V sec. d.C., catalogo della mostra, i cui preziosi reperti, assieme alla Nave punica, costituirono il nucleo fondante dell’istituendo museo di Baglio Anselmi.

Si tratta di un’opera corale di oltre trenta autori, ricercatori, docenti universitari e archeologi dell’amministrazione regionale, che hanno prestato il proprio contributo anche per il necessario studio dei materiali da esporre nel Museo, rinnovato in toto nel 2017 con progetto dell’allora direttore Enrico Caruso, curatore del prestigioso volume assieme a Maria Grazia Griffo, archeologa in servizio a Marsala sin dall’istituzione del Parco.

Il libro sarà presentato da Pascal Arnaud, professore emerito di storia romana. Già ordinario presso l’Université de Nice (1992-1010) e l’Université Lumière – Lyon 2 (2010-2018), è stato Junior Fellow presso l’Institut Universitaire de France (1996-2001) e due volte Senior Fellow presso la stessa istituzione (2008-2013 e 2013-2018). Specialista di geografia antica, storia e archeologia del mondo romano, ha pubblicato opere fondamentali sulle rotte e i commerci nel Mediterraneo antico.

Le magiche note dell’handpan di Pan Peter accoglieranno gli intervenuti. L’evento si concluderà con un momento conviviale, sponsorizzato da Cantine Pellegrino e GRANO di Daniele Li Causi.





