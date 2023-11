Catania- Dopo il successo degli spettacoli “fiabe in periferia”, nel popoloso e complicato quartiere di Librino, per il progetto socio-culturale “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini”, promosso dal Comune di Catania, la Compagnia Buio in Sala, fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, continua il suo percorso di promozione culturale attraverso il gioco del teatro nel quartiere di Picanello con dei nuovi spettacoli che vedono protagonisti gli allievi dell’Istituto Comprensivo Malerba.

“Il nostro obiettivo- spiegano Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia da sempre attenti alle tematiche sociali- è sensibilizzare i giovani attraverso la funzione pedagogica del teatro su argomenti importanti come il lavoro di squadra, il rispetto per l’ambiente, la collaborazione, sugli effetti devastanti del bullismo e l’importanza di conoscere se stessi e di seguire i propri sogni facendo conoscere grazie allo studio del teatro che c’è un’alternativa diversa rispetto alla realtà che conoscono”.

Tre gli spettacoli in programmazione a cui parteciperanno i

ragazzi e le ragazze che hanno preso parte ai laboratori teatrali, acquisendo gli strumenti di base per muovere i primi passi sul palcoscenico.

“Il sipario dell’Istituto Malerba si alzerà lunedì 27 novembre, alle ore 11.00, con “I tre porcellini”, mercoledì 29 novembre con “Il principe e la guerriera” e si abbasserà dopo l’ultima rappresentazione in programma venerdì 1 dicembre con “Il brutto anatroccolo”- concludono Giustolisi e Bisicchia- con lo scopo non solo di valorizzare ogni spazio della città ma dare nuovi strumenti culturali ai giovani e alle famiglie per vivere in modo diverso il proprio quotidiano”.

Il laboratorio con gli alunni e le alunne dell’istituto Comprensivo Malerba sarà curato da Laura Accomando e Lara Torrisi. In scena con i ragazzi che hanno partecipato ai seminari formativi gli attori Laura Accomando, Claudia Bono, Diletta Borrello, Salvatore Casella, Oriana Ciaffaglione, Antonio Costantino, Giulia Epaminonda, Leonardo Monaco, Giada Romano, Lara Torrisi e Daniele Triolo.

