Il 24 maggio è uscito “Per rabbia e per amore”, il singolo di Ugo Mazzei e Carlo Faiello. Un brano scritto a quattro mani da due musicisti, un napoletano e un siciliano, per raccontare, senza retorica, il dolore delle loro terre, violate e abbandonate e, nello stesso tempo, la speranza di un futuro migliore.

“Per rabbia e per amore” è un viaggio emotivo che attraversa l’omertà e l’amore, la paura e la libertà; un omaggio a coloro che hanno sacrificato la loro vita per un senso di giustizia. La canzone, metà in lingua napoletana e metà in siciliana, rappresenta una forte presa di posizione contro un sistema ambiguo che produce morti e distruzioni.

La musica del brano è profondamente radicata nelle sonorità del Mediterraneo, adottando la forma della canzone d’autore. Un ritmo coinvolgente di basso e batteria sostiene un tappeto di archi e chitarre acustiche, creando un’atmosfera che cattura l’ascoltatore. Le voci di Ugo Mazzei e Carlo Faiello si alternano e si sovrappongono, inseguendo il filo rosso di una comune passione: l’amore per la musica e per la propria terra.





Carlo Faiello commenta: “L’idea di questo brano nasce da una mia visita in Sicilia e dall’incontro con Ugo Mazzei. ‘Per rabbia e per amore’ rispecchia fedelmente quello che noi vogliamo esprimere. Rabbia per la violenza, per l’ingiustizia, l’intolleranza, la sopraffazione, le morti bianche e quelle sul posto di lavoro. E poi per cantare l’amore, per la vita e per le nostre terre, per l’ambiente e per l’umanità. L’atmosfera è mediterranea con un linguaggio a metà strada tra il ritmico e il melodico. Abbiamo scelto di cantarlo nelle nostre lingue antichissime, diffuse e riconosciute in tutto il mondo, che hanno dato tanto alla letteratura, al teatro, alla poesia e alla musica italiana.”





Ugo Mazzei aggiunge: “Un progetto che unisce la lingua siciliana con quella napoletana, una ritmica costante, forte nelle sue sequenze, con un messaggio molto diretto. Quando Carlo Faiello mi ha proposto questa canzone mi è piaciuta subito, ho colto il messaggio che non è solamente una canzone contro le mafie, ma qualcosa di più, perché è scritto in uno stile poetico tipico di una certa poesia mista alla rabbia del popolo del sud. Una cosa molto bella. Ho trovato immediatamente l’incastro con la lingua siciliana e così è nato questo connubio tra il siciliano ed il napoletano. È un messaggio diretto in una lingua poetica.”





“Per rabbia e per amore” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e rappresenta una testimonianza vibrante e autentica di due terre che, nonostante le difficoltà, continuano a cantare l’amore e la speranza.









Ugo Mazzei

Autore produttore musicale

In più di trent’anni di esperienza artistica è riuscito a farsi strada nel panorama nazionale sia come autore che come produttore avendo firmato dischi con tanti artisti italiani .

Formatosi musicalmente presso la scuola di San Domenico in Fiesole, si è poi dedicato alla canzone d’autore, al pop italiano e ad altri generi, non tralasciando mai la linea classica di provenienza .

Ha collaborato con i più grandi artisti italiani sottolineando la forte intesa artistica con Mogol. Ha scritto per Silvia Mezzanotte per Tiziana Rivale e per tanti altri .

Almas è la sua ultima produzione per l’artista partenopeo Tony Cercola con cui collabora da oltre 15 anni.

Nel marzo del 2024 è uscita una produzione di nove brani di respiro swing e world, insieme al collega e amico Massimo Schiavon per: The Bridge music & video production.





https://www.facebook.com/ugo.mazzei









Carlo Faiello

Nasce a Napoli. Compositore, Ricercatore, Cantautore.

Si diploma presso il Conservatorio della sua città, Inizia la sua attività da professionista nell’orchestra di Roberto De Simone. Dal 1984 al 1998 fa parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare, collaborando sia come contrabbassista che come autore/compositore. Compone Testi e Musiche per i progetti discografici e/o Teatrali di Roberto Murolo, Lina Sastri, Maria Nazionale, 99 Posse, Isa Danieli ecc …

Negli anni novanta 1993 esordisce come Folksinger pubblicando il suo primo lavoro discografico: Cambierà (PolyGram).

Nel 2001pubblica Le Danze di Dioniso (Oriente Muzik Berlino).

Dal 2002 partecipa ai Festival più prestigiosi, sia in Italia che in Europa.

Nel 2005 Squlibri Editore Roma pubblica il suo Libro + Cd “Il Suono della Tradizione”. Nel 2005 partecipa come arrangiatore al Cd di Dario Fo “Sciascià”. Nel 2010 pubblica Tra il Sole e la Luna (Rai Trade).

Dal 2011 inizia un’intensa attività di “Teatro in Musica” con la realizzazione di opere come: La Cantata dei pastori in forma concerto; Carnascialata; Alla corte di Pulcinella; Miserere.

Dal 2002 è il responsabile de “La Notte della Tammorra”. Attualmente dirige il Centro di Cultura “Domus Ars” sito nel centro storico di Napoli.





https://www.facebook.com/CarloFaielloOfficial









Autori- (C. Faiello, U. Mazzei)

Label- L’ORTO

Ediz.- Interbeat

ISRC – IT-K1H-24-00001





CARLO FAIELLO – voce e chitarra

UGO MAZZEI – voce e chitarra

DAVIDE COSTAIOLA – basso

GIANLUCA FALASCA – violino

CLAUDIO ROMANO – batteria

ANTONELLA MAISTO – voce

CARMEN ZAGARESE – voce













WEB

