In un mondo che corre veloce, dove ogni giorno si presenta come una sfida e ogni momento rappresenta un’opportunità da cogliere, nasce una canzone che va oltre la semplice melodia: “Per tutte le volte”. Un inno all’empatia, un invito a fermarsi e riflettere, a rivedere il nostro sguardo verso il mondo con occhi nuovi, carichi di speranza e fiducia. Non si tratta solo di una canzone, ma di un viaggio emozionale che tocca le corde più profonde dell’anima.

Questa canzone racconta una storia di amore vissuto col cuore, un sentimento puro che ci invita a vivere ogni esperienza con autenticità e passione. È un progetto che trascende la musica, diventando un messaggio di sensibilizzazione che si estende oltre i confini delle note. La sua essenza è quella di ricordarci che, nonostante le difficoltà che incontriamo lungo il cammino, la vita di ogni essere animale è un dono prezioso, una tela bianca pronta a essere dipinta con i nostri sogni, speranze e desideri.





“Per tutte le volte” è una chiamata a vivere ogni giorno con intensità, ad amare senza paura e senza riserve, a fidarsi del percorso che la vita ci propone, anche quando sembra tortuoso. È un richiamo a non perdere mai di vista la bellezza del nostro viaggio, a guardare sempre avanti con fiducia, anche nei momenti più bui.

La canzone ci invita a ricordare che ogni passo che facciamo è parte di un disegno più grande, dove l’amore e la speranza sono le chiavi per superarne le sfide.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato! Il 4 marzo 2025, alle ore 21:00, è uscita la canzone di LOR3N, “Per tutte le volte”, un progetto speciale che si inserisce in una più ampia iniziativa dell’associazione Un’Anima Mille Zampe Italia dedicata alla sensibilizzazione sui temi della tutela e benessere degli animali.

Un progetto che coinvolge scuole, ospedali (oncologici pediatrici) e piazze, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di amore, rispetto e cura per tutte le forme di vita.





Con “Per tutte le volte”, LOR3N e l’associazione Un’Anima Mille Zampe Italia si uniscono in un impegno comune, facendo della musica un mezzo potente per sensibilizzare il pubblico su temi fondamentali come il rispetto per gli animali, la solidarietà e la cura della vita in ogni sua forma. La canzone diventa così una voce che si alza, un faro di speranza che accende il cuore di chi ascolta e invita ognuno di noi a fare la propria parte, per costruire un mondo migliore, dove l’amore e il rispetto siano al centro di ogni nostra azione.

Un invito a non arrendersi mai, a credere sempre nella forza di un sorriso, nella bellezza di un gesto gentile e nell’importanza di vivere con consapevolezza ogni singolo attimo. “Per tutte le volte” è più di una canzone: è un inno alla vita, un messaggio universale che ci ricorda che siamo tutti parte di qualcosa di più grande. Nel testo della canzone c’è un passaggio molto toccante: ‘Non so se mi ami tu, ma ti amo io’.

