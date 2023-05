Nell’ambito della Edizione “Una Settimana di Diritti”, con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, METE in collaborazione con ResExtensa Dance Company/Porta D’Oriente – Centro Nazionale di Produzione per la Danza, il 17 maggio 2023 saranno all’Ospedale Civico Di Cristina Benfratelli (Palermo) al Reparto di Oncoematologia Pediatrica (diretto dal Professor Paolo D’Angelo) per donare una Performance di Danza, che si terrà lungo il corridoio delle degenze.

Si esibiranno: Stefania Matta (Coreografa e Danzatrice, riabilitatrice psichiatrica e danzamovimentoterapeuta) e Martina Ferrari (Performer Teatrale, canta, danza e recita). Coreografie e Direzione Artistica a cura di Teri Demma. Costumi: Lucrezia De Rosa.

L’Organizzazione presieduta da Giorgia Butera, è impegnata dal 2019 in una Campagna dedicata alla prevenzione oncologica, la quale afferma: “Ho scoperto di essermi ammalata di cancro ad inizi del 2019; anni complessi, di dolore fisico e dell’anima. Ho trasformato la mia devastazione in aiuto e cura verso gli altri. Attraverso la nostra Campagna abbiamo incentivato la prevenzione, mediato nelle prenotazioni di esami necessari, donato turbanti sia ai piccoli pazienti sia alle donne. E in maniera naturale abbiamo raccontato la malattia attraverso l’arte e la danza, diffondendo un messaggio in più lingue. Il nostro percorso prosegue: stavolta l’azione è dedicata al Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Civico di Palermo, dove porteremo la danza. E ringraziamo per la preziosa collaborazione Ilde Vulpetti, Direttrice Area Operativa · A.S.L.T.I. ONLUS (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia)”.

La Danza è per Mete Onlus un sentimento socio-artistico e culturale che l’Organizzazione ama esprimere, sin dall’inizio. La Danza è espressione di libertà, di unione e inclusione. Attraverso il movimento, i gesti, gli sguardi, i costumi e i passi accompagna l’Umanità. Conduce al sorriso, e alla vita.

