La Cisl Fp Sicilia esprime soddisfazione per il percorso avviato da tempo con l’assessore alla Salute, Marcello Caruso, e con l’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, che sta consentendo di affrontare e avviare a soluzione le criticità che riguardano il personale Seus in servizio nelle isole Eolie e gli aumenti delle tariffe di navigazione. Si tratta di una vicenda che negli ultimi mesi ha visto la Cisl Fp Sicilia impegnata con determinazione e senso di responsabilità, e che nella giornata odierna sembra aver trovato, almeno in parte, una chiave di svolta.





L’attività costante del segretario generale, Daniele Passanisi, del segretario regionale, Marco Corrao, e del responsabile del dipartimento sanità privata, Claudio Marsiglia, ha mantenuto alta l’attenzione sulle problematiche che interessano gli operatori nelle isole, promuovendo un confronto continuo con i vertici della Seus e con le istituzioni competenti, affinché si possano individuare soluzioni concrete e tempestive.





«Rivolgiamo un sentito ringraziamento al presidente della Seus – dichiarano Passanisi, Corrao e Marsiglia – per la sensibilità dimostrata e per la disponibilità manifestata nel ricercare, insieme alla Cisl Fp Sicilia e alle istituzioni, una soluzione rapida e concreta, soprattutto alla luce dell’improvviso aumento delle tariffe di navigazione che avrebbe aggravato ulteriormente, e paradossalmente, la già annosa situazione del personale Seus interessato». I tre dirigenti sottolineano inoltre che la Cisl Fp Sicilia ha già richiesto un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di continuare a vigilare affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione, confermando il proprio ruolo di interlocutore responsabile e vicino ai lavoratori, impegnato a garantire servizi sempre più efficienti e la tutela del personale Seus operante sul territorio regionale.

Luogo: Palermo

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