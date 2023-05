Costruire modelli di pesca sostenibili, condivisi e integrati e monitorare lo stato dei nostri mari con attività di ricerca condotte a bordo delle imbarcazioni che praticano la pesca a strascico. Questi gli obiettivi del progetto di ricerca “Rete 3 Golfi – 3G”, finanziato dalla Regione Siciliana attraverso il dipartimento regionale della Pesca mediterranea con risorse del P.O. Feamp Sicilia 2014-2020.

Le attività del progetto, che puntano a valutare la salute degli ecosistemi marini nei golfi di Castellammare (Tp), Patti (Me) e Catania e le pratiche di pesca per proporre soluzioni di gestione ai pescatori e alla politica, sono condotte dall’Università di Palermo e dalla sede siciliana della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli (Sicily Marine Centre), con il sostegno del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per fare il punto sui lavori, avviati a ottobre 2022 per la durata di 12 mesi, e confrontarsi con operatori del settore, ricercatori e istituzioni, lunedì 15 maggio, alle ore 10.30, nella sala C3 del centro Le Ciminiere di Catania, si svolgerà un momento di discussione dal titolo “Rete 3 Golfi: una rete per la gestione della pesca in Sicilia – Il dialogo tra ricercatori, pescatori e decisori politici”.

Interverranno i vertici dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, i ricercatori degli enti coinvolti e i rappresentanti delle organizzazioni di pesca dei territori ricadenti nel progetto.

