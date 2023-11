La conferenza provinciale palermitana ha deliberato la soppressione di 17 istituzioni scolastiche della provincia di Palermo, scuole storiche che hanno rappresentato un punto di riferimento assoluto per docenti, personale ata, studenti e famiglie. Il piano di dimensionamento scolastico voluto dal governo Meloni e dal ministro Valditara sta devastando interi territori, perpetrando tagli pesantissimi che avranno come unico effetto quello di disgregare comunità scolastiche consolidate, ridurre l’organico dei lavoratori della scuola e dare il colpo definitivo al diritto allo studio in questo paese. Non possiamo accettare passivamente quello che sta accadendo, dobbiamo dimostrare che tutte le comunità scolastiche di questa provincia sono unite per dire: NO AL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, NESSUNO SI SALVA DA SOLO. Abbiamo poco tempo, lanciamo questa petizione per raccogliere il maggior numero di firme che porteremo il giorno 28 novembre all’assessore regionale all’istruzione Turano, a cui spetta l’ultima parola sul piano di dimensionamento.

Basta parole, firmate tutti https://chng.it/BTwTRkm2Gb e scendete in piazza il giorno 28 novembre per difendere la scuola pubblica statale nella provincia di Palermo e in tutto il paese.

