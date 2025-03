Raffo di Petralia Soprana si prepara ad accogliere un importante evento dedicato ai temi dell’emancipazione femminile e della lotta alla violenza di genere per celebrare la Giornata Internazionale della Donna 2025. Per l’occasione si terrà il convegno intitolato “Pandora: la libertà di essere donna. Emancipazione femminile e violenza di genere: tra diritti e sfide”, organizzato dall’Associazione Raffo Sport Club in collaborazione con l’Associazione Progetto Forense Unione Liberi Avvocati e gode del patrocinio della Camera Penale Termini Cefalù Madonie e del Comune di Petralia Soprana.





L’evento si terrà il 9 marzo 2025 alle ore 17:30, presso l’ex scuola elementare di Raffo di Petralia Soprana e vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che offriranno un’analisi approfondita sulle problematiche legate alla condizione femminile, ai diritti conquistati e alle sfide ancora aperte, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza pubblica e stimolare il dibattito su temi cruciali come l’emancipazione femminile e la lotta alla violenza di genere, aspetti centrali della società contemporanea.





Interverranno: il dott. Pietro Macaluso – sindaco di Petralia Soprana, l’avv. Vincenzo Pillitteri – presidente Camera Penale Termini Cefalù Madonie, il dott. Leonardo Agueci – già Procuratore della Repubblica, l’avv. Cinzia Di Vita – avvocato penalista, componente Coa Termini Imerese, l’avv. Rosa Maria Sciortino – avvocato penalista e il dott. Andrea Giostra – psicologo criminologo. L’incontro sarà introdotto e moderato dall’avv.ta Maria Vittoria Cerami, vicepresidente dell’associazione Progetto Forense Unione di Liberi Avvocati.





