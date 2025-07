Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada che collega la Frazione Raffo alla S.P. 62 di Case Verdi, importante arteria viaria per il territorio comunale e le zone limitrofe.

A comunicarlo è il sindaco Pietro Macaluso e l’assessore Leonardo La Placa che ha seguito il procedimento come già avvenuto per tutte le strade rurali che sono state realizzate nel Comune.

L’intervento sarà realizzato dall’impresa “Edile Petruso Francesco” di Borgetto (Pa) per un importo a base d’asta di 491 mila euro e mira a ristrutturare una strada essenziale per il territorio, lunga circa 5 Km. costruita negli anni 50, che svolge un ruolo fondamentale per le aziende agricole del comprensorio.

La strada si dirama dalla Frazione Raffo fino alla SP 62 di Case Verdi, attraversando Borgo Pala e varie contrade, e rappresenta un collegamento strategico verso il Comune di Gangi. Inoltre, lungo il percorso, si interseca con la strada comunale di accesso alla frazione San Giovanni e con la strada rurale Equila-Corvo, che si innesta nella Strada Statale 120.

I lavori previsti, che dovranno concludersi entro la fine di settembre prossimo, interesseranno diversi aspetti tra cui il rifacimento del manto stradale ammalorato, il consolidamento e la messa in sicurezza nei tratti soggetti a dissesti o cedimenti, il miglioramento delle opere di regimazione delle acque meteoriche, la segnaletica orizzontale e verticale ed eventuali interventi sulla sede stradale per garantire una larghezza adeguata e migliorare la transitabilità anche per i mezzi agricoli e pesanti.

L’obiettivo principale è di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada, supportare il trasporto dei prodotti agricoli e le attività economiche del territorio, migliorare il collegamento tra le varie frazioni e i comuni limitrofi, favorendo lo sviluppo socio-economico dell’area.

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’avvio di questi lavori, attesi da tempo dalla comunità – dichiara il sindaco Pietro Macaluso. Questa strada è una via strategica per il nostro territorio. Grazie alla sinergia tra il Comune, l’Ente di Sviluppo Agricolo e i finanziamenti regionali, possiamo oggi dare una risposta concreta a un’esigenza reale, migliorando la viabilità e la qualità della vita dei nostri concittadini. È un ulteriore passo avanti per rendere il nostro territorio sempre più accessibile e competitivo.”

Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Petralia Soprana ad opera dell’arch. Mario Cerami, con il coordinamento dell’arch. Tommaso, è stato finanziato dal PSR Sicilia 2014/2022 dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale nell’ambito dell’azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali” per tramite del bando dell’ESA (Ente Sviluppo Agricolo). Responsabile unico del procedimento (RUP) è il geom. Pietro La Placa, mentre la direzione dei lavori è affidata all’ing. Roberta Tavolanti.





