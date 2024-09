Assegnati i premi della sesta edizione del concorso “Il Borgo più bello d’Italia in uno scatto” che quest’anno aveva come tema “Petralia Soprana tra l’antico e il contemporaneo”.

Prima classificata è stata la foto di Antonio Scavuzzo dal titolo “Il tempo”. Una foto in bianco e nero che ritrae tre orologi (antico, moderno, digitale) e “ci rammenda – come spiega l’autore della foto – l’importanza dello scandire del tempo che scorre in fretta”.

La seconda foto premiata è di Mairi Claire Hamill dal titolo: “Verso la luce” e ritrae un angolo caratteristico del centro storico nei pressi della Chiesa del SS Salvatore.

Lo scatto scelto per il terzo posto è stato quello di Giuseppe Innuso dal titolo “Riflesso – Cortile interno di Palazzo Pottino”. La foto immortala la porta interna del cortile del palazzo sulla quale si pecchia lo stesso.

Le foto sono state selezionate tra i 30 scatti proposti dai partecipanti originari da varie parti della Sicilia. Assieme al fotografo Damiano Macaluso hanno fatto parte della giuria il dott. Vito Cascioferro in rappresentanza dell’Italkali e Piera Messineo del Comune di Petralia Soprana.

Oltre alle foto premiate è stata consegnata anche una targa allo scatto risultato più votato su facebook. Il particolare riconoscimento è andato alla foto di Eleonora Deborah Iannello dal titolo: “Un tuffo nella Petralia del 1897”

La premiazione è avvenuta nella sala consiliare del comune alla presenza della giuria e dell’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso che, oltre a ringraziare l’Italkali che ha sposato lo spirito del concorso, ha tenuto ad evidenziare che le foto, oltre a fare parte della fototeca del Comune, saranno utilizzate per promuovere Petralia Soprana.

A tutti i partecipanti sono arrivati i complimenti del presidente della giuria Damiano Macaluso, fotografo professionista di Petralia Soprana, per la qualità delle immagini e per lo studio che vi è in molte di esse.





