Sabato 24 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate, com’è consuetudine da ormai otto anni i Borghi più belli d’Italia diventeranno i protagonisti di una serata indimenticabile, dedicata a tutti gli innamorati: la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia.

L’evento è diventato un appuntamento fisso a Petralia Soprana che ben si presta a fare sognare gli innamorati. Le bellezze del centro storico con le sue piazze, i vicoli, i palazzi nobiliari, ma anche la possibilità di ammirare il cielo stellato nel silenzio di una notte speciale sarà una occasione irripetibile.

Un vero evento che coinvolge un numero sempre maggiore di coppie in cerca di una serata all’insegna del romanticismo che non può fare ameno di una buona cena. Il programma del Comune di Petralia Soprana prevede infatti l’appuntamento con Candle Night Concert nello splendido Palazzo Pottino e la cena romantica nei ristoranti del Borgo con un menù dedicato per l’occasione.

Confermato anche lo speciale Focus “FlashMob Unplugged”, un invito a tutti i partecipanti che suonano uno strumento a recarsi nei borghi per esibirsi in maniera spontanea suonando la propria musica negli angoli più caratteristici dei borghi.

Per assistere all’evento e per i ristoranti è prevista la prenotazione (ProLoco 3890413804-3394871621)

