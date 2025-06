Negli ultimi tre giorni il territorio comunale di Petralia Soprana è stato colpito da sei distinti tentativi di incendio, appiccati in diverse aree e fasce orarie, anche durante la notte. Fortunatamente, grazie alla segnalazione dei cittadini e al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, tutti i focolai sono stati domati prima che potessero causare gravi danni. Il Sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, preoccupato per l’intensificarsi di questi episodi e per l’arrivo della stagione estiva, invita tutta la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a collaborare attivamente con le autorità.





Ogni movimento sospetto o anomalia deve essere prontamente segnalato, così da prevenire ulteriori pericoli per l’ambiente e la sicurezza pubblica. Viste le modalità con cui sono divampati gli incendi, vi è il fondato sospetto che siano di origine dolosa. Per questo motivo è stata presentata denuncia contro ignoti presso le autorità competenti ed è attualmente in corso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, al fine di individuare eventuali responsabili.

«La nostra comunità deve restare unita e vigile – ha dichiarato il Sindaco Macaluso – per difendere il nostro territorio da atti criminali che potrebbero mettere a rischio abitazioni e il nostro patrimonio naturale. Confido nel senso civico dei cittadini e nella collaborazione di tutti per affrontare insieme questa emergenza.»

