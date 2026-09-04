Con la firma dell’atto di consegna dei lavori, entra nella fase esecutiva l’intervento di messa in sicurezza di Palazzo Rampolla, nel comune di Petralia Sottana.

I lavori sono finanziati, per un importo di circa 520 mila Euro, dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, guidato dall’on. Giusy Savarino.

La consegna dei lavori ha visto la partecipazione del Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, e del Sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito, a testimonianza della collaborazione tra enti impegnati nella valorizzazione e promozione delle Madonie. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dal Direttore dell’Ente Parco delle Madonie, dott. Giuseppe Maurici, e dal rappresentante dell’impresa aggiudicataria, Peppuccio Passarello.





Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Sabatino, dirigente dell’Ente Parco delle Madonie, mentre la progettazione e la Direzione dei Lavori sono curate dall’Arch. Felice Testagrossa.

E’ il primo passaggio di un più ampio processo di rigenerazione funzionale dello storico palazzo che, al termine dei lavori sarà destinato a ospitare un moderno polo museale e uffici.

“La consegna dei lavori rappresenta un traguardo di primaria importanza, non soltanto sotto il profilo procedurale e amministrativo, ma soprattutto per la prospettiva che si apre per Palazzo Rampolla e per l’intero territorio”, ha affermato il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello.





“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, on. Giusy Savarino, per l’attenzione e la sensibilità che ancora una volta ha dimostrato nei confronti delle Madonie. Il finanziamento di questa opera rappresenta una concreta testimonianza della vicinanza della Regione al nostro territorio e della volontà di sostenere interventi capaci di produrre valore duraturo per le comunità. Un ringraziamento sentito va inoltre al Direttore dell’Ente, dott. Giuseppe Maurici, per l’attività svolta e per la costante attenzione dedicata al buon andamento dell’iter amministrativo. Un grazie anche al Comune di Petralia Sottana e al suo Sindaco, Pietro Polito, per la collaborazione istituzionale, nonché all’impresa aggiudicataria e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questo importante ”

Palazzo Ranpolla allora come luogo vivo, aperto alla conoscenza e alla promozione del patrimonio delle Madonie. “È questa – conclude Ferrarello – la direzione nella quale intendiamo proseguire: trasformare la tutela del patrimonio in una concreta opportunità di crescita per l’intero territorio”.

Luogo: Palazzo Pucci Martinez, Corso Paola Agliata, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

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