A Petralia Sottana, le cosplayer Laura Censabella e Noemi Collura interpretano Annalisa ed Erika in un progetto che unisce ricerca sartoriale, fotografia e valorizzazione degli ambienti storici.

Palazzo Pucci Martinez, sede della Presidenza e della Direzione dell’Ente Parco delle Madonie, a Petralia Sottana, ha ospitato un progetto fotografico ispirato al film d’animazione Barbie – La principessa e la povera. Protagoniste degli scatti sono le cosplayer Laura Censabella e Noemi Collura, che hanno scelto di dare volto e interpretazione ai personaggi della principessa Annalisa ed Erika, riproducendone gli abiti e curandone i dettagli.

La realizzazione dei costumi ha richiesto attenzione nella scelta delle forme, dei colori e degli elementi che caratterizzano le due protagoniste. Un lavoro che, nel cosplay, va oltre la semplice riproduzione degli abiti e comprende studio, abilità manuale e capacità di entrare nel personaggio.





A firmare le fotografie è Giacomo Guagliardo, con il supporto tecnico di Vincenzo Cirillo. Gli ambienti di Palazzo Pucci Martinez, con le loro caratteristiche architettoniche, fanno da sfondo alle immagini e contribuiscono a definire l’atmosfera del progetto, accompagnando i colori e le suggestioni del mondo fiabesco senza sovrapporsi ai personaggi.

La scelta del palazzo offre così una cornice particolare a un’iniziativa nata dalla passione per il cinema d’animazione, la sartoria e la fotografia. Il risultato mette in relazione la creatività contemporanea con un luogo significativo per la storia e l’identità culturale delle Madonie.





“Il patrimonio delle Madonie – sottolinea il presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Ferrarello – rappresenta una ricchezza da tutelare e, al tempo stesso, da far conoscere attraverso occasioni capaci di avvicinare pubblici diversi ai nostri luoghi. Iniziative creative come questa possono contribuire a raccontare il valore dei nostri spazi in forme nuove, nel rispetto della loro identità e della loro storia”.

Il progetto sarà condiviso anche attraverso i profili Instagram personali dei protagonisti: @lilla_yumi, @nemelys.cos e @dok.ph. Gli appassionati potranno così seguire il lavoro delle cosplayer e del fotografo, scoprendo le immagini realizzate negli spazi del palazzo.





L’iniziativa aggiunge una prospettiva contemporanea alla fruizione di Palazzo Pucci Martinez, mostrando come la fotografia e il cosplay possano incontrare il patrimonio storico senza snaturarne l’identità. Un progetto nel quale la cura dei costumi, l’interpretazione dei personaggi e la scelta dell’ambientazione concorrono a costruire un racconto visivo originale, destinato anche alla condivisione con le comunità di appassionati sui social network.

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