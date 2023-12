La cooperativa punta a realizzare azioni di sostenibilità energetica e la partecipazione ai bandi PNRR di prossima pubblicazione

A Petralia Sottana, mercoledì 20 dicembre, in un’aula consiliare gremita, si è costituita la Comunità Energetica Rinnovabile in forma di società cooperativa dal nome ENERGIE D’ALTA QUOTA.

Questa comprende più di 70 soci titolari di almeno un contratto di fornitura di energia elettrica, all’interno territorio comunale, e si pone l’obiettivo di condividere i benefici economici, ambientali e sociali derivanti dagli incentivi garantiti dal GSE nonché di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili nel territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale. Oltre ai servizi tipo, su impulso dell’amministrazione comunale, la cooperativa si pone l’obiettivo di contribuire alla gestione della filiera corta della biomassa.

“È un momento molto importante per la nostra comunità – dice Giuseppe Dino, presidente del consiglio che ha seguito il progetto per conto dell’amministrazione comunale – Attraverso questo strumento vogliamo mettere a regime il percorso sulle rinnovabili condotto dal comune di Petralia Sottana negli anni anche dalle passate amministrazioni e permettere la valorizzazione degli impianti futuri che il comune e i privati intenderanno realizzare. In tal senso mi sento di ringraziare l’intero consiglio comunale che, ieri, ha approvato all’unanimità gli schemi di statuto ed atto costitutivo riconoscendo la validità di questa proposta”

“Il progetto ha tutte le carte in regola per essere produttivo, potrà consentire la realizzazione di numerose azioni già contenute nel PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) approvato dall’amministrazione comunale nel maggio del 2022 e la partecipazione ai bandi PNRR di prossima pubblicazione – ribadisce Claudia Raimondi, Energy Manager del Comune e redattrice del progetto della CER – Lavoreremo presto alla definizione del regolamento e alla gestione tecnologica e burocratica che permetterà di iniziare concretamente le azioni previste.”

Dino e Raimondi sono stati, all’atto della lettura dell’atto costitutivo, nominati rispettivamente vice-presidente e consigliere. Come da norma a presiedere la cooperativa sarà il sindaco del Comune.

“Con questa scelta – dice il primo cittadino – puntiamo a realizzare concretamente un punto di programma: la costituzione di una cooperativa che speriamo diventi presto di comunità. Oggi è stata davvero una festa della partecipazione e di questo non posso che ringraziare di cuore tutta la cittadinanza, i primi soci della CER e in particolare il più anziano, il signor Damiano Macaluso che, a 95 anni, ha dato esempio di voglia di cambiamento e sguardo al futuro.”

Luogo: PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.