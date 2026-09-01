Grande partecipazione di pubblico proveniente da tutto il mondo, a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, per la “Festa della Fondazione – Festa e Themelimit”, una settimana di eventi riuniti sotto il tema “Hora e Arbëreshëvet – Le radici dell’identità”.

La kermesse ha coinvolto piazze, chiese, musei e luoghi simbolo della città, con mostre, conferenze, visite guidate, iniziative religiose, spettacoli, musica, tradizioni popolari e appuntamenti dedicati alle nuove generazioni.

La manifestazione è stata realizzata grazie al determinante sostegno della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che ha finanziato la parte prevalente dell’intero progetto.





Un contributo dell’Assessorato, guidato da Francesco Paolo Scarpinato, che è stato presente agli appuntamenti istituzionali in programma sabato 29 agosto.

“Siamo qui a Piazzetta Skanderbeg – ha dichiarato Scarpinato – per concludere questa meravigliosa giornata. Il plauso, il mio più vivo plauso va’ al sindaco, all’Amministrazione, per aver esaltato l’identità siciliana. Un corteo storico, una rievocazione storica, ma soprattutto l’esortazione delle tradizioni, della cultura e di quello che la Sicilia è qui a Piana degli Albanesi. L’assessorato sarà sempre al fianco di queste iniziative per valorizzare il territorio”.





Elemento centrale dell’iniziativa è, inoltre, il forte coinvolgimento del territorio, con la partecipazione delle associazioni, dei comitati, della Pro Loco Piana degli Albanesi, dell’Eparchia, delle istituzioni religiose, delle realtà museali, culturali, dei gruppi tradizionali, delle numerose realtà locali che contribuiscono quotidianamente alla tutela e alla trasmissione dell’identità arbëreshe nel territorio regionale e nazionale.

“Un’edizione veramente internazionale con persone provenienti da tutta l’Europa che stanno partecipando con molto piacere alla festa della Fondazione – fa sapere il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta -. Quindi che dirvi? Bellezza e grande soddisfazione da parte di tutti noi, tutti gli organizzatori, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali con l’assessore Scarpinato qui insieme a noi, tutti insieme per la festa della Fondazione”.

Luogo: PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

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