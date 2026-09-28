“Auspichiamo che il Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Palermo, possa giungere alla sua approvazione in tempi brevi, vanno trovate subito le soluzioni ai progetti non conformi al Prg e alla copertura finanziaria di tutte le opere cruciali per la rigenerazione di questa città, che non è solo ambientale ma anche sociale ed economica”. Lo afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, intervenendo sulla discussione del Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Palermo in corso al consiglio comunale di Palermo. “Bisogna superare l’impasse politica, su questi temi serve unità, agire concretamente e in tempi brevi con una visione della città del futuro che parta dalla riqualificazione delle periferie, dalla rigenerazione urbana e dalla mobilità. Bisogna ripartire dalle periferie che sono strategiche per il rilancio della città. Per questo – aggiunge Badami -, torniamo a chiedere l’avvio di un Piano strategico di Rigenerazione delle periferie di Palermo e provincia,~che programmi interventi strutturali, come alloggi sociali, scuole anche aperte nel pomeriggio, spazi verdi e culturali, da integrare con percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, coinvolgendo attivamente i residenti, le cooperative locali e i beni confiscati alla mafia, affinché diventino presìdi civici ed educativi. Sono argomenti che vanno discussi in un tavolo specifico sulla rigenerazione urbana che coinvolga parti sociali e tecniche” conclude la segretaria della Cisl Palermo Trapani, Badami.





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