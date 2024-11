L’ulivo, simbolo della pace, al centro di #AlberiPerIlFuturo, l’iniziativa di educazione ambientale lanciata dal Movimento Cinquestelle. La parlamentare regionale: “Dal cambiamento climatico alla guerra, i cittadini siano protagonisti del rinnovamento”.

“Sostenibilità ambientale e pace: un piccolo gesto, due grandi obiettivi. È questo il senso di #AlberiPerIlFuturo che anche quest’anno ha visto il coinvolgimento dei cittadini catanesi, impegnati nella piantumazione di alberi. La scelta dell’ulivo non è casuale: nostro preciso intento è stato quello di sfruttare questo momento di aggregazione sociale, il cui obiettivo è la cura dell’ambiente, per lanciare anche un messaggio di speranza affinché si ponga fine a questa pericolosa escalation di violenza che rischia di portarci dritti al conflitto nucleare”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità, partecipando all’iniziativa che oggi a San Nullo (4° municipio di Catania) ha visto il coinvolgimento di portavoce locali, attivisti, simpatizzanti del Movimento Cinquestelle e semplici cittadini, “protagonisti” di un intervento di riqualificazione di uno spazio urbano.

“Vogliamo certamente sensibilizzare i cittadini alle tematiche legate al cambiamento climatico – ha spiegato Marano – ma vogliamo anche andare oltre. Per noi è fondamentale far sentire la nostra voce su un altro tema che abbiamo a cuore, quello della pace. La guerra è follia e non giova a nessuno. Se non fermiamo questa spirale di tensione ed instabilità geopolitica, finiremo con il mettere a rischio la nostra stessa esistenza”.

Presenti anche il referente del gruppo territoriale Ignazio Musumeci e il consigliere della 4° municipalità, Giuseppe Ragusa: “Un’iniziativa come quella di oggi – ha detto Ragusa – assume un significato particolare in una città come Catania che purtroppo piange le conseguenze di una cementificazione ormai fuori controllo. Sono felice di vedere come quello ambientale sia ormai un tema che sta a cuore alla gente, c’è finalmente una sensibilità diversa. Questo ci dà forza ed è da qui che dobbiamo ripartire”.

Link al video di Jose Marano e Giuseppe Ragusa: https://we.tl/t-7nuZw0A6ix





