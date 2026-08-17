Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura, ricorda che oggi “si apre la seconda parte dell’agosto armerino con il concerto di Carl Brave, domani, 18, il Garibaldi jazz street e il 19 lo storico gruppo musicale italiano de I Nomadi, con un omaggio a Francesco Guccini”. Il Palio e il Summer fest 2026 erano stati presentati a fine luglio nel centro multimediale del Museo del Libro Antico dal sindaco Nino Cammarata. Che aveva parlato di “una serie di grandi eventi fortemente attrattivi per ogni genere e per ogni età, tra le bellezze della Villa Romana del Casale e quelle che il nostro centro storico può offrire”. Un bilancio estremamente positivo ha premiato lo sforzo di questa città “cuore della Sicilia”.





“Si è conclusa questa bellissima, straordinaria, settantunesima edizione del Palio dei Normanni”.

Tempo di bilanci, dunque, per Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Piazza Armerina, decisamente soddisfatto del successo del Palio e anche del Summer fest, iniziative presentate a fine luglio nel centro multimediale del Museo del Libro Antico dal sindaco Nino Cammarata e dallo stesso Messina.

“Abbiamo aperto col botto – ha ricordato il Vicesindaco – con il concerto di Lello Analfino, con La regina di Sicilia tratto da La sposa normanna, con il gran conte Ruggero interpretato da Francesco Arca. Poi, il 14 hanno ballato tutti in piazza con Radio Time 90, il 15 agosto si è svolta una processione solenne con meravigliose luminarie installate in tutta la città e il 16 è stato celebrato il consueto Gran Gala equestre”.

È stata insomma – come aveva previsto il sindaco Cammarata durante la conferenza stampa di lancio dell’iniziativa, parlando di “grandi eventi fortemente attrattivi per ogni genere e per ogni età” – davvero “una grande Piazza Armerina, riferimento per l’intera regione siciliana”. E il Sindaco aveva a lungo insistito su questo essere “cuore della Sicilia”, uno dei “punti di riferimento per l’intero territorio siciliano” grazie a eventi come il Palio dei Normanni e alle “bellezze della Villa Romana del Casale e quelle del nostro centro storico”.

Adesso, concluso il Palio… si riparte: “Oggi, 17 agosto, aspettiamo tutti voi per l’inizio della seconda parte dell’agosto armerino con il concerto di Carl Brave” ha detto Messina.

“E domani, 18 – ha elencato – sarà la volta del Garibaldi jazz street, il 19 toccherà allo storico gruppo musicale italiano de I Nomadi, con un omaggio a Francesco Guccini. E poi il 20 e 21 altre attività collaterali e il 22 il concerto di Francesca Michielin in piazza Cattedrale, il 23 le KPOP in piazza Falcone e Borsellino, e così via per tutto agosto, come da programma”.

Messina ha ricordato come l’Amministrazione comunale si fosse prefissa di portare, in trenta giorni, nella città armerina ben centomila persone e, anche se ovviamente non è possibile avere numeri precisi, le ricadute economiche sul territorio fanno pensare a un importante incremento di presenze turistiche.

Il millennium normanno (1027-2027) di Piazza Armerina è cominciato dunque sotto i migliori auspici, anche sotto il profilo culturale. Un’operazione apertasi diversi mesi fa con la trasformazione, grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, della biblioteca cittadina – che vanta oltre cinquemila volumi di grande valore artistico-culturale tra cui incunaboli, miniature, cinquecentine – in un centro multimediale. E soprattutto grazie alla sinergia sviluppata nei territori della Sicilia centrale sia tra i Comuni sia tra istituzioni come il Parco Archeologico della Villa Romana del Casale.

DIDASCALIE

a – Alcune splendide immagini della settantunesima edizione del Palio

b – Francesco Arca, nel panni del gran conte Ruggero, ha guidato la manifestazione

c – Tra i momenti più emozionanti quello del torneo tra Monte, Canali, Castellina e Casalotto

d – Il sindaco Nino Cammarata ha definito Piazza Armerina ‘punto di riferimento per l’intero territorio siciliano’

e – Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura, ha ricordato gli ultimi appuntamenti agostani













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