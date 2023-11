Palermo 15 NOV – La presenza in aula del Sindaco, per l’approvazione in Consiglio Comunale dei progetti sulla Costa Sud e della variante urbanistica per la realizzazione del Parco a mare dello Sperone, rappresenta la ferma volontà di questa Amministrazione di sviluppare, con utili e necessarie opere, le grandi potenzialità che la Costa Sud possiede e che le consentiranno di diventare volano di economia, con grande giovamento per Palermo e per il tessuto imprenditoriale che vorrà investire nel territorio della Seconda Circoscrizione.Il serio percorso intrapreso all’inizio di questa consiliatura inizia a far vedere i suoi frutti e permetterà di riconsegnare un importante tratto di costa ai cittadini palermitani, restituendo alle future generazioni ciò di cui le passate ci hanno privato.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.