La consegna e il relativo avvio dei lavori della Rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) con relativo impianto di sollevamento, sono la dimostrazione di come, oggi più che mai, sul territorio della Seconda Circoscrizione vi sia un’attenzione importante.



Questi lavori permetteranno oltretutto di collegare gli ultimi scarichi a mare, ad oggi presenti, alla rete fognaria, consentendo di mettere un ulteriore tassello nell’opera di riqualificazione della Costa Sud che l’Amministrazione sta portando avanti.

Luogo: Via Messina Marine, PALERMO, PALERMO, SICILIA

