S’intitola “Sto mentendo” il libro di Maria Elisa Aloisi che verrà presentato alle 18 di venerdì 25 ottobre in piazzetta Bagnasco.

Un’altra delle suggestive proposte che l’associazione “Piazzetta Bagnasco” ha accolto da I Love Libri, il ciclo di incontri di “I Love Sicilia” con autrici della letteratura italiana contemporanea, insieme alle quali le loro ultime fatiche letterarie diventeranno l’occasione per raccontare spaccati di vite dai colori spesso tanto accesi. A dialogare con l’autrice sarà Camillo Scaduto.

L’evento fa parte del cartellone della stagione 2024 proposta dall’associazione “Piazzetta Bagnasco” che sta animando uno dei luoghi di socialità della città proponendo occasioni si incontro tra i tanti attori del territorio, in sinergia con il mondo dell’imprenditoria, accademico, dell’arte e del terzo settore. Un programma realizzato in collaborazione con la libreria Modus Vivendi e I Love Sicilia e con Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori come sponsor.

IL LIBRO

In una Catania sospesa tra le aule dei tribunali e le sue spiagge, la giovane avvocatessa Ilia Moncada deve difendere un imprenditore dalla dubbia moralità. Una vicenda intricata e serratissima, in cui anche Ilia, sempre capace di leggere nell’anima dei clienti, nelle carte di un processo e nei segreti annidati tra le pieghe di un delitto, sembra non trovare il bandolo della matassa.

Maria Elisa Aloisi è nata a Lentini e vive a Catania, dove lavora come avvocato penalista. Ha pubblicato nel 2019 Fiutando il vento (premio Il Borgo Italiano), Il canto della falena (Il Giallo Mondadori, 2023, premio Tedeschi 2021), e il romanzo per ragazzi Il mistero di Villa Polifemo (Il Battello a Vapore, 2024).





