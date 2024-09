La nuova stagione della Farmitalia Volley Valley Catania inizia con una notizia sensazionale: il direttore tecnico Piero Maccarone guiderà la Nazionale Giovanile Femminile del Club Italia del Sud insieme al supporto di Dario Giuffrida, suo stretto collaboratore della B2 femminile e prima guida del vivaio etneo, che curerà la preparazione atletica delle ragazze selezionate. Nel progetto di formazione e qualificazione del settore nazionali, promosso dal Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili Prof. Marco Mencarelli e dal Coordinatore Tecnico Prof. Pasquale D’Aniello, i due tecnici catanesi saranno impegnati, in alcuni periodi dell’anno, nel condurre i collegiali di selezione con le migliori giovani atlete di tutto il Sud Italia.



Una grande responsabilità per loro, che già hanno condotto negli ultimi anni rispettivamente la selezione regionale femminile indoor e le selezioni regionali di beach volley, ma una grande soddisfazione e un vanto per tutto il movimento pallavolistico del territorio.

Questo il commento del direttore tecnico della Volley Valley, e nuovo allenatore del Club Italia del Sud, Piero Maccarone:



“Poter prendere parte a questa attività è motivo d’orgoglio per me. È sempre un’emozione poter indossare la maglia azzurra, esperienza già vissuta nel quadriennio 2001-2004 e nel biennio 2012-2013 con il gruppo prejuniores (attualmente under 17) dove ho partecipato a tante manifestazioni internazionali (mondiali ed europei di categoria); qui ovviamente lavorando con atlete del sud Italia (under 17) mi darà la possibilità di contribuire al loro processo di formazione insieme ad uno staff d’eccellenza capitanato dal Direttore Tecnico Marco Mencarelli e dal Coordinatore Tecnico Pasquale D’Aniello. I ringraziamenti vanno sicuramente estesi al Consiglio Federale, alla Fipav Sicilia, al Comitato Territoriale di Catania, ed infine alla Società Volley Valley per la sensibilità e disponibilità dimostrata nel mettermi nelle condizioni migliori per poter affrontare contemporaneamente in maniera serena la doppia attività con il club e la federazione.”

Dario Giuffrida, nuovo preparatore atletico del Club Italia del Sud e allenatore di punta del vivaio femminile Volley Valley, aggiunge: “Sono onorato di far parte di un progetto così importante e prestigioso come quello del Club Italia del Sud. Vestire la maglia della Nazionale è motivo di grande orgoglio e soprattutto responsabilità. Per questo sono felice di lavorare al fianco di Piero Maccarone, con il quale collaboriamo da anni alla Volley Valley, e contribuire alla crescita fisica e atletica dei migliori prospetti del Sud Italia.



Ringrazio sentitamente il Prof. Marco Mencarelli e il Prof. Pasquale D’Aniello per la grossa fiducia riposta in me. A loro si aggiungono il Consiglio Federale, la Fipav Sicilia, il Comitato Territoriale di Catania e la Volley Valley che mi ha permesso di prendere parte a questa nuova esperienza”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.