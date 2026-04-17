Pietro Galati è stato eletto ieri segretario generale della Cisl Scuola Sicilia. A eleggerlo il consiglio generale della Cisl Scuola Sicilia, riunitosi oggi a Palermo, alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana e di Ivana Barbacci, segretaria generale della Cisl Scuola. “Ritengo fondamentale consolidare, in continuità con il percorso già avviato, la nostra presenza nei territori, promuovendo partecipazione e condivisione – ha commentato Pietro Galati – rafforzando il ruolo della nostra federazione come punto di riferimento credibile e autorevole per gli operatori della scuola e della formazione. In questo percorso, sarà per me essenziale lavorare in piena sinergia con la Confederazione, contribuendo a rafforzare una visione comune e un’azione sindacale sempre più efficace e coordinata”.





Per la segretaria generale della Cisl Scuola, Ivana Barbacci: “Oggi si rinnova la dirigenza siciliana con l’elezione di Pietro Galati e la nuova segreteria regionale nel segno di un forte rinnovamento e slancio politico organizzativo che saprà rafforzare il grande lavoro fatto in questi anni dalla segreteria regionale uscente che ha espresso, in Francesca Bellia, una dirigente di grande spessore tanto da essere stata eletta recentemente in segreteria nazionale”.

“È una giornata per me di grande soddisfazione anche perché le sfide che la Cisl scuola nazionale dovrà affrontare nello svolgere il delicato compito di sindacato partecipativo e contrattualista con il primato del maggior numero di iscritti, che sarà sostenuto anche da una federazione siciliana forte e ben rappresentata”.

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