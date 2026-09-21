Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2026, Pietroantonio Bevilacqua, e dirigente ragioniere generale del Comune di Monreale con laurea in giurisprudenza e un’importante esperienza in altri comuni siciliani, è stato nominato componente della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Borgetto (PA).





La nomina fa seguito all’adozione della deliberazione di dissesto da parte del Comune di Borgetto, rendendo necessaria la costituzione dell’organo straordinario per l’amministrazione della gestione, dell’indebitamento pregresso e l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente.

Pietroantonio Bevilacqua opererà in seno alla commissione insieme agli altri componenti nominati: Pietro Barbera, Vice Prefetto Aggiunto, e Ezio Mineo, Dottore commercialista. Ai membri dell’organo sono conferiti i poteri previsti dall’articolo 253 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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