Un momento di confronto atteso e significativo per gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo: martedì 28 aprile, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna “Antonino Buttitta” dell’Edificio 12 del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, si terrà un incontro con PIF, tra le voci più riconoscibili e originali del panorama culturale e cinematografico italiano contemporaneo.

L’evento, organizzato da Italian Film Institute, diretto da Glauce Valdini, in collaborazione con i-Fest International Film Festival e con il Dottorato di ricerca Mediascape – Ricerca e produzioni artistiche transculturali (Accademia di Belle Arti di Palermo), nasce da un’iniziativa fortemente voluta dal coordinatore del DAMS+MUSP, il prof. Sergio Bonanzinga, che condurrà l’incontro, offrendo agli studenti un’occasione di confronto diretto con un autore capace di coniugare impegno civile, ironia e linguaggio cinematografico.





L’iniziativa si aprirà con i saluti del Rettore Massimo Midiri e della Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche Concetta Giliberto; interverranno inoltre il docente Unipa Rino Schembri (Cinema, Fotografia e Media Digitali) e il Direttore Artistico di i-Fest International Film Festival, Giuseppe Panebianco.

Regista, autore, conduttore e attore, PIF (Pierfrancesco Diliberto) si è affermato come figura centrale nel racconto della realtà italiana, distinguendosi per uno sguardo lucido e accessibile su temi complessi, in particolare legati alla memoria, alla legalità e alla società contemporanea. Dopo il successo di opere come La mafia uccide solo d’estate (2013) e In guerra per amore (2016), il suo percorso si è consolidato in un cinema che unisce narrazione personale e riflessione collettiva.





PIF dialogherà con gli studenti, condividendo esperienze, processi creativi e riflessioni sul mestiere del cinema oggi. Ampio spazio sarà dedicato anche al suo ultimo film, …che Dio perdona a tutti, un’opera che prosegue la sua indagine sui nodi irrisolti della società italiana, affrontando con il consueto equilibrio tra leggerezza e profondità questioni etiche e morali di forte attualità.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione formativa e un momento di scambio diretto tra mondo accademico e professione, confermando l’impegno dell’Università di Palermo nel promuovere il dialogo con i protagonisti del panorama culturale contemporaneo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Luogo: Aula Magna Dipartimento di Scienze Umanistiche Unipa – Edificio 12, Viale delle Scienze, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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